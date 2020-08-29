انطلاق نيسان GT-R 2021 رسميا .. مواصفات وأسعار

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن موديلها الجديد من السيارة الأشهر GT-R التى لم تحدث منذ ما يقرب من 13 عام منذ جيل R35، ولكن مع مسلسل انخفاض المبيعات ، أصدرت الشركة موديل العام 2021 من طرازي GT-R و GT-R نيسمو .

واوضحت الشركة ان هناك إصدارين فقط هم من تحدثوا وهما GT-R بريميوم و GT-R نيسمو ، والتخلي عن طراز Track Edition وكذلك الإصدار الاحتفالي بالذكرى الخمسين لانطلاق GT-R

ويستمد طراز بريميوم قوته على نفس محرك الـ V6 سعة 3.8 لترات مزدوج التوربو، والذي تبلغ قوته 565 حصان مع 630 نيوتن-متر من عزم الدوران، ويرتبط المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات يرسل القوة إلى نظام الدفع الخلفي ATTESA E-TS، وتحتاج السيارة إلى 2.7 ثانية فقط لتصل إلى سرعة 96 كلم/سا.

وتشمل الطرازات المحدثة على التحديثات نظام عادم جديد مصنوع من التيتانيوم ، وتوافر اللون الأزرق Bayside Blue الشهير الذي كان في إصدارا الذكرى الخمسين في طراز بريميوم Bayside Blue، ودعم لتطبيق Apple CarPlay، ونظام ملاحة

ويستمد طراز GT-R نيسمو ، من محرك بقوة 600 حصان مع عزم دوران 770 نيوتن-متر، وبالتالي ستنطلق السيارة من 0 إلى 96 كلم/سا خلال 2.5 ثانية فقط .

وتم تخفيف وزنه باستخدام ألياف الكربون الاكصدامين الأمامي والخلفي، والرفارف الأمامية، وغطاء المحرك، والسقف، والزوائد الجانبية، والصندوق، والجناح الخلفي، كما تشمل التحسينات مكابح بريمبو من الكربون والسيراميك و مقاعد ريكارو ولمسات داخلية باللون الأحمر.

وسيبدأ سعر GT-R بريميوم العالمي من 113,540 دولار أمريكي، أما طراز GT-R نيسمو يبدأ سعره من 210,740 دولار أمريكي .