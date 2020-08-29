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سيارات

ستروين تكشف عن ميهاري الأيقونية بنسخة كهربائية.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة سيتروين لصناعة السيارات الفرنسية عن عودة الطراز الأيقوني لها السيارة ميهاري التي تم تدشينها للمرة الأولى 1968 ، ولكن اليوم تعود بنسخة كهربائية كاملة .

وقامت مجموعة بيجو ستروين ببناء ميهاري الجديدة ببنية تحتية جديدة ، من حيث الصلابة والتحمل والجودة العالية وبتصميم حديث وصري يعطي ميهاري هوية السيارة الذكية و المرحة للمدينة و الرحلات الكهربائية .

اما عن خارجية ستروين ميهاري، فقد تم تزويدها بسقف صلب قابل للازالة و باربعة مقاعد وعدد من الالوان المتعددة تناسب الذوق الشبابي العام .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة ستروين ميهاري ، فقد تم اعادة تصميمها و بعدة الوان خاصة للوحة العدادات وعجلة قيادة جديدة و نظام صوتي خاص من Parrot .

بالاضافة الى وسائد هوائية موزعة حول المقصورة ، و تعديل المقاعد الامامية بمقاييس ازاحة جديدة للدخول الاسهل الى الخلف و نظام دخول ذكي مع نظام ذاكرة لكل المقاعد و بفضل نظام ABS ، و بصندوق امتعة يصل الى 78 لتر .

كما تستمد السيارة ستروين ميهاري قوتها من خلال تهيئة النظم الكهربائية بالتعاون مع المصنع الفرنسي الشهير Bolloré المزود لبطارية السيارة المصنوعة من الليثيوم بوليمير الصديق للبيئة والذي يساعد في زيادة عزم السيارة بنسبة 20% و يساعد المحرك للوصول الى سرعة قصوى تبلغ 110 كلم / الساعة ومدى 195 كلم للشحنة الواحدة .

ستروين تكشف عن ميهاري الأيقونية بنسخة كهربائية.. صور
ستروين تكشف عن ميهاري الأيقونية بنسخة كهربائية.. صور
ستروين تكشف عن ميهاري الأيقونية بنسخة كهربائية.. صور
ستروين تكشف عن ميهاري الأيقونية بنسخة كهربائية.. صور
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