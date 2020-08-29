وزير الاتصالات: بوابة مصر الرقمية توفر كافة الخدمات للمواطنين ..فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بوابة مصر الرقمية تقدم خدمات استخراج تراخيص السيارات والمخالفات المرورية.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن منصة مصر الرقمية مؤمنة وتحمي سرية بيانات المواطنين.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أنه تم تدريب الموظفين في مكاتب البريد علي التعامل مع بوابة مصر الرقمية.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية يوم الأربعاء الماضي، وتلقينا العديد من الشكاوي وهذا التشغيل تجريبي ونستقبل جميع الشكاوي ونعمل علي حلها.





وأشار وزير الاتصالات إلى أن بوابة مصر الرقمية توفر كافة الخدمات للمواطنين دون الذهاب إلى المصالح الحكومية.