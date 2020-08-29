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فن

عزيز الشافعى يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب وتشجيعه للزمالك فى بث مباشر لـ صدى البلد.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:05 م
عزيز الشافعى فى بث
عزيز الشافعى فى بث مباشر عبر صدى البلد
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شروق إبراهيم
كشف الملحن عزيز الشافعى عن كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب فى اغنية "اماكن السهر" والتى حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على اليوتيوب. 

والتقى صدى البلد مع الملحن عزيز الشافعى عبر بث مباشر تحدث خلاله عن تعاونه مع عمرو دياب وطقوسهما سويا فضلا عن طقوسه الخاصة اثناء تشيجعه لناديه المفضل الزمالك. 

وقال عزيز الشافعى ان عمرو دياب يهتم بكل تفصيلة فى عمله وينظر الى اى عمل يدخله على انه مشروعه الفنى لاول مرة وهو ما يدفعه لتقديم الجديد دائما. 

واضاف عزيز الشافعى  : اما عن  كواليس تشجيعى لفريق نادى الزمالك فتنتابنى حالة من العصبية الشديدة واتحول من شخص هادئ الى شخص عصبى وهذه الحالة لا اظهر بها الا للمقربين منى فقط.  
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