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فن

بعد وفاة عمه.. أمير طعيمة يعزي سعد لمجرد بكلمات مؤثرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:18 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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احمد إبراهيم
تقدم الشاعر امير طعيمة بالتعازى للمطرب المغربى سعد لمجرد وذلك عقب إعلان الاخير عن وفاة عمه، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقال امير طعيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "خالص التعازي لصديقي العزيز سعد لمجرد في وفاة المغفور له بإذن الله عمه.. نسألكم الدعاء". 

وكان نشر سعد لمجرد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورا يعلن فيه عن رحيل عمه "محمد لمجرد". 

وقال سعد لمجرد : "عمي "محمد لمجرد" في ذمة الله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". 

وأضاف لمجرد  :"اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار". 

واكمل لمجرد دعائه: "اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ،اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين .. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون".  

جاء ذلك، بعد أن فقد سعد لمجرد "عمته"، والتي وافتها المنية منذ أيام.
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