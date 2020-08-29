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أخبار العالم

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:17 م
وزير الري السوداني:
وزير الري السوداني: مصرون على مواصلة مفاوضات سد النهضة
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قسم الخارجي
قال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس إن هناك 5 نقاط قانونية وفنية مختلف عليها في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف الوزير السوداني في مؤتمر صحفي " رأينا إعطاء فرصة للاتحاد الأفريقي لحل الخلافات حول سد النهضة".

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وتابع عباس "النقاط الخلافية في مفاوضات سد النهضة تمثل 10% لكنها محورية".

وأكد الوزير السوداني أن بلاده لن تنسحب من مفاوضات سد النهضة، وذلك ردا على سؤال حول احتمالية ترك المفاوضات، مشيرا إلى أن الخرطوم قد ترغب في تعديل طريقة التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي من خلال منح دور أكبر للمفاوضين والوسطاء. 

وأشار إلى أن منسوب المياه في الخرطوم وصل لمستوى قياسي تجاوز 17.44 سم، لكن لا علاقة للأمر بسد النهضة.

وبشأن العقوبات الأمريكية على اثيوبيا، قال عباس إنه ليس لديه فكرة حول الأمر وسمع عنه في الأخبار.
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