طريقة التخلص من الناموس.. 8 وصفات طبيعية

ونقدم بعض الطرق الطبيعية للتخلص من الناموس.

تخلص من الناموس نهائيا بهذه الطريقة الخراقية

يتكون الثوم من عدة خصائص تساعد في إبعادلاختبار هذه الطريقة ، يمكنك سحق بضع فصوص من الثوم ثم سلقها في الماء. بعد ذلك ، صب المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء غرفتك أو مرآبك ،.

الكافور

كل ما عليك فعله هو إغلاق جميع الأبواب ثم إضاءة الكافور. بعد حوالي 30 دقيقة ، لن تجد أي بعوض.

التخلص من الناموس بطرق طبيعية

القهوة المطحونة

زيت اللافندر

لا يستطيع الناموس تحمل رائحة زيت اللافندر لذا يمكنك استخدامه لصالحك، أبعدعن طريق رش زيت اللافندر حول منزلك والمناطق المحيطة، ويمكنك أيضًا وضع القليل على جسمك لتجنب التعرض للعض

النعناع

على غرار زيت اللافندر ، يكره البعوض أيضًا رائحة النعناع، استخدم هذا لصالحك، خذ زيت النعناع الطازج أو زيت النعناع وضعه حول بيئتك. يمكنك أيضًا التفكير في زراعة شجيرات النعناع لإبقائها بعيدًا إلى الأبد.

افضل طريقة لقتل الناموس

الثلج الجاف

زيت شجرة الشاي

امزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي في بعض الماء وأضفه إلى زجاجة رذاذ، رش المحلول حول بيئتك وسيصبح خاليًا من

يحتوي زيت شجرة الشاي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا المفيدة في علاج الإصابات والأمراض المختلفة، الشيء نفسه ينطبق على الناموس.

التخلص من الناموس بالبخور

البخور يأتي في شكل بعض الزيوت، ويمكن حرقها على أي طبق قديم في خزانة مطبخك ، أو يمكنك شراء حوامل بخور لإضافتها إلى ديكور منزلك، وقم بتثبيت ملف البخور أو التمسك بأحد هذه الحوامل وإضاءة طرفها بولاعة شمعة، بعد بضع ثوانٍ ، أطفئ الشعلة برفق واترك البخور يحترق، وستلاحظبشكل بسيط وسريع.

التخلص من الناموس بالبصل

من المحتمل أن ييساعد البصل في التخلص من الناموس، وذلك عن طريقة تقطيعة ووضعة بشكل شائع في بخاخات الحشرات التجارية والشموع، فالبصل له رائحة مزعجة تزعج، ولذلك يمكن التخلص من الناموس بطرق طبيعية وفعالة في المنزل.

طريقة طرد الناموس بالفيري

يمكن استخدام تجربة بسيطة عن طريق غلي القليل من صابون فيري في إناء يوجد به القليل من الماء، ونترك الماء حتى يتصاعد البخار المليء برائحة صابون فيري، وسوف نجد أن الناموس يهرب من هذا المكان على الفور .

يمكن استخدام تجربة بسيطة عن طريق غلي القليل من صابون فيري في إناء يوجد به القليل من الماء، ونترك الماء حتى يتصاعد البخار المليء برائحة صابون فيري، وسوف نجد أن الناموس يهرب من هذا المكان على الفور .

التخلص من الناموس بالخل

يكره الناموس الروائح النفاذة مثل الخل وغيره، والعديد من البدائل الطبيعية لمواد طاردة للحشرات من DEET تشمل خل التفاح، يكره البعوض رائحة ومذاق الخل ، لذلك إذا كنت مهتمًا بالبحث عن طارد طبيعي للحشرات ، جرب هذه الوصفة التي تستخدم خل التفاح





ماذا ستحتاج

زجاجة رذاذ

خل حمض التفاح

ماء

أي من هذه الزيوت العطرية : النعناع ، شجرة الشاي ، النعناع ، اللافندر ، الليمون ، عشبة الليمون ، القرنفل ، السترونيلا أو الأوكالبتوس