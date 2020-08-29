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مرأة

طريقة التخلص من الناموس.. 8 وصفات طبيعية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:31 م
طرق التخلص من الناموس
طرق التخلص من الناموس
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نهى هجرس
ينتشر الناموس بشكل كبير، خاصة في فصل الصيف، ورغم أن هذه الحشرات يمكن أن تسبب العديد من الأمراض المميتة مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء ، إلا أن معظم الناس يعانون فقط من الأعراض النموذجية وهي لدغات الناموس الحكة، ويمكن أن تساعد منتجات يتم شراؤها من المتاجر فى طرد الناموس وتقليل فرص التعرض للدغاته ، لكنها مليئة بمواد كيميائية ليست جيدة، 

ونقدم بعض الطرق الطبيعية للتخلص من الناموس.

تخلص من الناموس نهائيا بهذه الطريقة الخراقية
الثوم
يتكون الثوم من عدة خصائص تساعد في إبعاد الناموس لاختبار هذه الطريقة ، يمكنك سحق بضع فصوص من الثوم ثم سلقها في الماء. بعد ذلك ، صب المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء غرفتك أو مرآبك ،.

وهذا الحل المكون من الثوم سيقتل الناموس على الفور.

الكافور
الكافور علاج منزلي طبيعي سيساعد في التخلص من الناموس حول منزلك أو شقتك. رائحته القوية تدفع البعوض بعيدًا، كل ما عليك فعله هو إغلاق جميع الأبواب ثم إضاءة الكافور. بعد حوالي 30 دقيقة ، لن تجد أي بعوض.


التخلص من الناموس بطرق طبيعية
القهوة المطحونة
تزيد المياه الراكدة من عدد الناموس الموجود حولك ، لذلك كل ما عليك فعله هو صب القهوة المطحونة في المياه الراكدة حول بيئتك، وسيصعد بيض الناموس إلى السطح ويموت بسبب عدم وجود أي أكسجين.

زيت اللافندر
لا يستطيع الناموس تحمل رائحة زيت اللافندر لذا يمكنك استخدامه لصالحك، أبعد الناموس عن طريق رش زيت اللافندر حول منزلك والمناطق المحيطة، ويمكنك أيضًا وضع القليل على جسمك لتجنب التعرض للعض

النعناع
على غرار زيت اللافندر ، يكره البعوض أيضًا رائحة النعناع، استخدم هذا لصالحك، خذ زيت النعناع الطازج أو زيت النعناع وضعه حول بيئتك. يمكنك أيضًا التفكير في زراعة شجيرات النعناع لإبقائها بعيدًا إلى الأبد.

افضل طريقة لقتل الناموس
الثلج الجاف
طريقة طرد الناموس تستغرق وقتًا طويلًا ، لكنها تعمل بشكل جيد، يمكنك وضع الثلج الجاف داخل حاوية أو مصيدة ، وفي النهاية ، سوف يجذب الناموس بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، سيحاصرون ويموتون داخلها.

زيت شجرة الشاي
يحتوي زيت شجرة الشاي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا المفيدة في علاج الإصابات والأمراض المختلفة، الشيء نفسه ينطبق على الناموس.

 امزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي في بعض الماء وأضفه إلى زجاجة رذاذ، رش المحلول حول بيئتك وسيصبح خاليًا من الناموس.


التخلص من الناموس بالبخور
البخور يأتي في شكل بعض الزيوت، ويمكن حرقها على أي طبق قديم في خزانة مطبخك ، أو يمكنك شراء حوامل بخور لإضافتها إلى ديكور منزلك، وقم بتثبيت ملف البخور أو التمسك بأحد هذه الحوامل وإضاءة طرفها بولاعة شمعة، بعد بضع ثوانٍ ، أطفئ الشعلة برفق واترك البخور يحترق، وستلاحظ طرق التخلص من الناموس بشكل بسيط وسريع.

التخلص من الناموس بالبصل
من المحتمل أن ييساعد البصل في التخلص من الناموس، وذلك عن طريقة تقطيعة ووضعة بشكل شائع في بخاخات الحشرات التجارية والشموع، فالبصل له رائحة مزعجة تزعج الناموس ، ولذلك يمكن التخلص من الناموس بطرق طبيعية وفعالة في المنزل.

طريقة طرد الناموس بالفيري
لا يخلو اي منزل من وجود الفيري أو ما شابه ذلك من سائل تنظيف الأطباق، وقد وجد أن لهذا السائل ميزة فعالة في طرد الناموس بخلاف استخدامه في بأعمال النظافة التقليدية ، والناموس بطبيعته لا يحب الروائح النفاذة، لهذا فهو يهرب من الأماكن التي يوجد فيها رائحة نفاذة مثل رائحة الصابون.

يمكن استخدام تجربة بسيطة عن طريق غلي القليل من صابون فيري في إناء يوجد به القليل من الماء، ونترك الماء حتى يتصاعد البخار المليء برائحة صابون فيري، وسوف نجد أن الناموس يهرب من هذا المكان على الفور .


التخلص من الناموس بالخل
يكره الناموس الروائح النفاذة مثل الخل وغيره، والعديد من البدائل الطبيعية لمواد طاردة للحشرات من DEET تشمل خل التفاح، يكره البعوض رائحة ومذاق الخل ، لذلك إذا كنت مهتمًا بالبحث عن طارد طبيعي للحشرات ، جرب هذه الوصفة التي تستخدم خل التفاح 

ماذا ستحتاج
زجاجة رذاذ
خل حمض التفاح
ماء
أي من هذه الزيوت العطرية : النعناع ، شجرة الشاي ، النعناع ، اللافندر ، الليمون ، عشبة الليمون ، القرنفل ، السترونيلا أو الأوكالبتوس
املأ زجاجة الرش بنصف ماء ونصف خل تفاح. ثم امزج 10-15 قطرة من أي زيوت تعمل بها، بديل منعش ولطيف الرائحة وأقل سمية لإبعاد الآفات ، يمكنك أيضًا استخدام هذا الرذاذ لعلاج وتهدئة لدغات الناموس الموجودة، هذه الوصفة سهلة التركيب ، ورخيصة الصنع ، ورائحتها رائعة.

التخلص من الناموس بالليمون
يساعد وجود الحمض المنواجد في الليمون على طرد الناموس بشكل فعال، ولذلك يمكنك وضع القليل من عضير الليمون في زجاجة مع الماء، ورش المياه على الأبواب للتخلص من تواجد الناموس.

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