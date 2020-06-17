نشرة المرأة والصحة: عدم تطهير الحمامات وبؤر خفية تعرضك لكورونا.. علاج المرضى بدواء ديكساميثازون.. طرق التخلص من الناموس في 5 دقائق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :
الصحة
ما هي البؤر الخفية التي تصيبنا بـ كورونا؟
كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن البؤر الخفية التي تؤدي للإصابة بفيروس كورونا وطرق تفاديها؛ حيث إن الحمامات والاسانسيرات مخابئ لـ كورونا احترس منها.
وأكد ان هناك زيادة فى معدلات الإصابات والوفيات بالكورونا ، و أن الحمامات بيئة خصبة لنقل فيروس كورونا كوفيد -19 ربما يتواجد الفيروس على أى سطح يتعدد لمسه فى الحمام، وفعلًا وجد الفيروس فى كل مكان فى الحمامات التي استخدمت بواسطة مصابين بفيروس كورونا كوفيد-19.
فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون
بعد نجاح دواء ديكساميثازون علميا في مواجهة كورونا، وتصريح وزارة الصحة المصرية أنه ضمن بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا في مصر، بالأخص بعد اعتبار الصحة العالمية انه الدواء الوحيد الذي يقلل من نسبة الوفيات بـ فيروس كورونا ، انتشرت مجموعة من التحذيرات من منظمة الصحة العالمية بعدم صرف دواء ديكساميثازون بدون روشتة طبية، وذلك لما يتسبب به من آثار جانبية سيئة دواء ديكساميثازون كـ زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري.
يؤدي للإصابة بالسكر.. هاني الناظر يحذر من استخدام دواء ديكساميثازون عشوائيا
قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه بدأت مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي في نشر خبر منقول عن الأطباء البريطانيين عن فاعلية دواء ديكساميثازون (نوع من أنواع الكورتيزون) في علاج مرضى كورونا .
بؤرة تنشر كورونا.. عميد معهد القلب السابق يحذر من عدم تطهير الحمامات
أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق، أن الحمامات بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا نتيجة عدم تنظيف المرحاض و تناثر قطرات المياه الحاملة للعدوى إلى المكان.
وقال عميد معهد القلب السابق، من خلال منشور له لايف له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الرذاذ الحامل لفيروس كورونا المستجد خطر جدًا لأنه يتطاير إلى علو ٦ أمتار، وهذا يعني أن مستخدمي الحمام سوف يستنشقون اثناء دخوله الحمام.
بعد تسجيل أول إصابة بكاواساكي في الجزائر.. معلومات مهمة عن المرض
أعلنت السلطات في الجزائر، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مرض كاواساكي اضطراب نادر في الأوعية الدموية تم تشخيصه أول مرة سنة 1961 فى 60 دولة.
6 فواكه مهملة تساعد على زيادة قدرة جهازك المناعي
المرأة
توجد فواكه عديدة تساعد على زيادة قدرة الجهاز المناعى ومحاربة الأنفلونزا والبرد والسعال، وإليك أبرز 6 فواكه مذهلة وصحية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .
لمرضى السكر .. طريقة عمل البقسماط بمكونات صحية
البقسماط من المقرمشات التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات، ولكن يخشى أصحاب مرضى السكر من تناولها حتى لا تتسبب في ارتفاع معدل السكر في الدم، نظرًا لما تحتويه من مكونات غير صحية.
لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت
يحرص الكثير من الأشخاص الذين يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد على تناول الجبن اللايت التى تحتوى على نسبة من الدهن النباتى فيعتقد الكثير أنها صحية وقليلة السعرات الحرارية على عكس الأنواع الأخرى.
لكن حذر الكابتن محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، أن الجبن اللايت يحتوى على الدهن النباتى المخلوط مع مجموعة من الزيوت نباتية لذلك تعتبر من أسوأ أنواع الجبن، لأن أغلب الزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية تكون أسوأ أنواع الزيوت وفي الأغلب مهدرجة بهدف الحفاظ على طعم المنتج ومدة الصلاحية.
فى 5 دقائق.. طرق سحرية للتخلص من الناموس
انتشرت فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من احتلال الناموس والبعوض منازلهم ولا حيلة لديهم فى طرد الناموس، فقط يحاولون بشتى الطرق ولكن دون جدوى.
فالبعض لديه حساسية صدرية لا يستطيع رش المبيدات الحرية دائما، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه التجربة ، التي لن تكلفك الكثير وتقضى سريعا على الناموس وتساعد على طرده نهائيا من منزلك.
طريقة عمل مهروس التفاح لطفلك عمر ٦ أشهر
تحتار كثير من الأمهات حديثي الولادة فى الطريقة الصحيحة لتغذية الأطفال خاصة في سن ٦ أشهر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل مهروس التفاح لتغذية طفلك وبناء جسد سليم وقوي.
في دقائق.. خلطة تفتيح الجسم بالكامل
تحلم كل انثي بجسد ناعم وجميل وأكثر بياضا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اتباع الوصفة السحرية التالية، التى تساعد فى تفتيح الجسم أكثر، وكشف موقع "بولد سكاي" عن خلطة تفتيح الجسم خلطة زيت الزيتون والسكر، والتي تُساهم هذه الوصفة في تفتيح الجسم وتوحيد لونه خلال أسبوع.
سريع المفعول.. علاج حب الشباب بالثوم
علاج حب الشباب من أكثر الأمور التي تشغل بال الفتيات، خاصة أن حب الشباب مشكلة قد تستمر لسنوات طويلة، وتسبب مشاكل في الوجه، منها المسام الواسع وأثار الحبوب مما يفسد شكل البشرة .
وتتعدد الوصفات الطبيعية الخاصة بعلاج حب الشباب ، وهي طرق طبيعية منزلية آمنة على الوجه ، ويمكنك تجربة هذه الوصفات، إلى جانب استخدام العلاج الخاص بحب الشباب، تحت إشراف طبيب الجلدية .
يسبب الصداع.. 3 أسباب للتوقف عن النوم بشعر مبلل
الشعر الرطب له عدد من الآثار الجانبية، فإذا كنت تستحم في الليل ، فقد تجعلك بعض هذه الآثار الجانبية تفكر في تغيير روتين العناية بالشعر واستثمار وقت إضافي في تجفيف شعرك قبل ترك رأسك على الوسادة.
تبييض ورائحة منعشة.. طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي
يمكنك إعداد مزيل عرق طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة غير مكلفة ، للحصول على وصفة امنة تساعد على تبييض منطقة الإبطين وتمنحك رائحة منعشة تدوم طويلًا .
يسبب الصداع.. 3 أسباب للتوقف عن النوم بشعر مبلل
الشعر الرطب له عدد من الآثار الجانبية، فإذا كنت تستحم في الليل ، فقد تجعلك بعض هذه الآثار الجانبية تفكر في تغيير روتين العناية بالشعر واستثمار وقت إضافي في تجفيف شعرك قبل ترك رأسك على الوسادة.
تبييض ورائحة منعشة.. طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي
مع ارتفاع درجات الحرارة ، لا يستغنى الجميع عن استخدام مزيلات العرق ، لكن بعض الأنواع قد تسبب اسمرار منطقة الإبطين ، لذا يفضل دومًا استخدام مواد طبيعية، خاصة للمناطق الحساسة .
يمكنك إعداد مزيل عرق طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة غير مكلفة ، للحصول على وصفة امنة تساعد على تبييض منطقة الإبطين وتمنحك رائحة منعشة تدوم طويلًا .