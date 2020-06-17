بعد تسجيل أول إصابة بكاواساكي في الجزائر.. معلومات مهمة عن المرض

.أعلنت السلطات في الجزائر، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد

وقالت البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، إن الإصابة ظهرت لطفل عمره حوالي 3 سنوات، وتعيش عائلته في عين توتة بباتنة، إليك معلومات عن مرض كاواساكي

اقرأ أيضا

الصحة العالمية كورونا يزيد من فرصة الإصابة بمرض كاواساكي

فما حكاية مرض كاواساكي يضرب الأطفال فى زمن كورونا

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مرض كاواساكي اضطراب نادر في الأوعية الدموية تم تشخيصه أول مرة سنة 1961 فى 60 دولة.



وأوضح بدران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الإصابة لمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات ممن لديها أنماط جغرافية مختلفة. وهي أعلى بكثير في دول شمال شرق آسيا بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان ، وهي أعلى بنسبة 30 مرة من مثيلتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.

ولفت إلى أن 90 ٪ من حالات مرض كاواساكي في الأطفال تحدث دون سن 5 سنوات وأكبر من 6 أشهر.

وأوضح أن الأولاد أكثر عرضة للإصابة به من البنات بـ 1.5 مرة مشيرا إلى أنة مرض كاواساكي ليس معديا.



ونوه إلى أن سبب مرض كاواساكي غير معروف ،ولكن يُعتقد أنه رد فعل من قبل جهاز المناعة في الجسم:"لم يجد سببًا محددًا لمرض كاواساكي، قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في البيئة المحيطة بالطفل، مثل المواد الكيميائية والمهيجات" .



يبدأ مرض كاواساكي بحمى شديدة لمدة خمسة أيام على الأقل ، إلى جانب العلامات والأعراض الأخرى، طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم الطفح أكثر حدة في منطقة الحفاض.



احمرار العينين تورم الغدة الليمفاوية على جانب واحد من الرقبةتورم اليدين والقدمين مع احمرار على راحتي اليدين وباطن القدمين احمرار الشفاه جدًا وتورمها و تشققها، وللسان يصبح أشبه بالفراولة مع بقع خشنة حمراء.

عصبية ، و تهيج شديد تقشير أصابع اليدين والقدمين (عادة بعد 2 إلى 3 أسابيع من بداية الحمى).



•المضاعفات إذا تُرك الطفل بدون علاج:





قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل

التهاب الأوعية الدموية، و يمكن أن يؤثر على الشرايين التاجية - الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالقلب.

تمدد الأوعية الدموية أيضًا.

تمدد الأوعية الدموية هو تضخم من جدار الأوعية الدموية التالفة والضعيفة.



يقلل العلاج خلال الأيام العشرة الأولى من المرض بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الدم. لذلك ، من المهم للغاية أن يتم التشخيص في اليوم العاشر من المرض. يجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكنيخرج الأطفال الذين تم علاجهم من مرض كاواساكي إلى المنزل من المستشفى بجرعة منخفضة من الأسبرين عن طريق الفم كل يوم لمدة 6 إلى 8 أسابيع





الأطفال المصابون بالكورونا وكواساكى لا يستجيبون للعلاج التقليدي و يحتاجون لجرعات عالية من الأدوية، و الأطفال الذين أصيبوا بمتلازمة الصدمة السامة يحتاجون إلى مساعدة في التنفس و إدخالهم وحدات العناية المركزةتم الإبلاغ عن متلازمة كاواساكى النادرة فى الأطفال في العديد من البلدان الأوروبية ، يمكن ربطها بـ COVID-19كان الأطفال يعانون من أعراض متداخلة من فيروس كوفيد-19 الشديد ، ومتلازمة الصدمة السامة ، ومرض كاواساكي.

فى

المملكة المتحدة

وفرنسا

وإيطاليا

وإسبانيا

والولايات المتحدة

واختتم انه فى بعض هؤلاء الأطفال ثبت إصابتهم بـ فيوس كوفيد-19 مختبريًا كان هناك نحو 15 حالة إصابة بمرض كاواساكي في فرنسا على الرغم من عدم اختبار جميع الحالات لـلفيروس

لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا وكانت هناك صلة مباشرة بين الفيروس ومرض كاواساكيلسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الأعراض النادرة ناتجة عن فيروس كورونا الجديد أو بسبب شيء آخر.

