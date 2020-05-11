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الصحة العالمية: كورونا يُزيد من فرص الإصابة بمتلازمة "كاواساكي"

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:28 ص
الفيروسات التاجية
الفيروسات التاجية سريعة التحور والتغير
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات.


وأوضح أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حقيقة أنه يضعف ويتلاشى مع الوقت مثل ماحدث مع غيره من الفيروسات الأخرى من نفس سلالته.


وتابع الدكتور أمجد الخولي، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الفيروسات التاجية معروف أنها سريعة التغير، ولذلك من الصعب أن يضعف في المستقبل القريب.


وأضاف أن من المهم في تلك الفترة لمواجهة فيروس كورونا هو تقوية جهاز المناعة وما نتبعه من إجراءات وقائية احترازية، مشيرًا إلى أنه تم التوصل الى التركيب الجيني لكورونا.

وأشار الى أنه ليس من المتوقع أن يتحور أو يتطور فيروس كورونا سواء يكون أكثر حدة أو أقل قوة، منوها بأنه لا يمكن الجزم حتى الآن بشكل نهائي أن هناك متلازمة تصيب الأطفال ممن تنتقل لهم عدوى الكورونا.

وأوضح أنه وجد أن الإصابة بفيروس كورونا تزيد من فرص الإصابة بمتلازمة "كاواساكي" في بعض الحالات، ولكن لا يمكن تعميمها.

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