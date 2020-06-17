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مرأة

يسبب الصداع.. 3 أسباب للتوقف عن النوم بشعر مبلل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:08 ص
الشعر
الشعر
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لمياء الياسين
الشعر الرطب له عدد من الآثار الجانبية، فإذا كنت تستحم في الليل ، فقد تجعلك بعض هذه الآثار الجانبية تفكر في تغيير روتين العناية بالشعر  واستثمار وقت إضافي في تجفيف شعرك قبل ترك رأسك على الوسادة.

موقع  Bright Side يقدم بعض الطرق التي يؤثر فيها النوم بالشعر الرطب على صحتك ومظهرك.

1. قد يسبب تهيج فروة الرأس

هل عانيت من قبل شعورًا مزعجًا لفروة الرأس والحكة ؟ عادة ما نلوم الشامبو على ذلك ، ولكن سبب هذا الشعور غير المريح قد يكون عادة النوم مع الشعر الرطب عندما ننام بشعر مبلل ، يمكن أن تزيد البيئة الرطبة والدافئة من نمو البكتيريا.

2. يجعل الشعر معقد

الشعر الرطب  هش . وعندما تنام قبل تجفيف شعرك ، يمكن أن يتشابك أثناء النوم.  ويمكن أن يضيف ضغطًا إضافيًا على روتينك الصباحي.

3. قد يسبب لك الصداع

إذا ذهبت إلى الفراش برأس مبلل ، فمن المحتمل أن تستيقظ ولديك صداع، حيث يقول بعض خبراء العناية بالشعر إن النوم بشعر مبلل يقلل من درجة حرارة الجسم ويسبب صداعًا خاصة إذا كان شعرك ملفوفا بمنشفة مما يسبب الألم ويمكن أن يقطع نومك.
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