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أخبار العالم

كورونا في إسرائيل.. 1831 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإٍسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 1831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 23263 اختبارات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، بلغ معدل النتائج الإيجابية لإجمالي عدد الفحوصات خلال الأيام ساعة الماضية 8.2% ، فيما بلغت النسبة اليوم 8.9%.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليل.

ويرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل منذ بداية تفشيه حتى اليوم إلى 113337 مصابا.

وبلغ عدد الحالات الحرجة من جراء الإصابة بفيروس كورونا حوالي 438 حالة، ويخضع 116 شخصا لأجهزة التنفس الصناعي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 906 أشخاص.

وارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 20331.

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