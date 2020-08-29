هشام عبد الوهاب: دوري المرتبط إنجاز كبير للاعبي يد الأهلي 2002

حقق القريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، فوزا ثمينا علي فريق الجزيرة، بنتيجة ٦٦ -٦٣ في اطار منافسات مباريات نصف نهائي دوري السوبر .





وتأهل الاهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري السوبر .





وخاص الفريقان 3 مواجهات في الدور قبل النهائي، فاز الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة للجزيرة لترتفع حظوظ المارد الاحمر فى الوصول الي النهائي .





وكان الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعي المدير الفني، قد حسم تأهله للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة مبارايات مقابل لا شئ في الدور قبل النهائي.