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رياضة

هشام عبد الوهاب: دوري المرتبط إنجاز كبير للاعبي يد الأهلي 2002

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:59 م
سلة الأهلي
سلة الأهلي
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محمد سمير
حقق القريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، فوزا ثمينا علي  فريق الجزيرة، بنتيجة ٦٦ -٦٣ في اطار منافسات مباريات نصف نهائي دوري السوبر .

وتأهل الاهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري السوبر .

وخاص الفريقان 3 مواجهات في الدور قبل النهائي، فاز الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة للجزيرة لترتفع حظوظ المارد الاحمر فى الوصول الي النهائي .

وكان الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعي المدير الفني، قد حسم تأهله للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة مبارايات مقابل لا شئ في الدور قبل النهائي.
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