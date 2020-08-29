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مستشار رئيس الوزراء لـ طالب الفريسكا: عايزين توصل لمنصب كبير

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:03 م
دكتور الفريسكا
دكتور الفريسكا
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عبد الخالق صلاح
 قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه تم التواصل بين وزير التعليم العالي والطالب ابراهيم عبد الناصر،ال طالب في الثانوية العامة المتفوق، والذي يعمل في بيع الفريسكا.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،:  تواصلت معه عبر تليفون خاله، وعبرت له عن تقدير المصريين له؛ ووزير التعليم العالي بشَّره بكلية الطب بالإسكندرية، ووعده بمنحة دراسية، وعرض عليه أيضا الالتحاق بجامعة الجلالة، ولكنه اختار طب الاسكندرية.

وسرد "يونس"، تفاصيل المكالمة مع وزير التعليم العالي، وأن الطالب وعده بالتفوق خلال السنين الدراسية . 

ووجه يونس حديثه الي ابراهيم: «كلنا زيك يا ابراهيم من أسر بسيطة، وعايزين تصل لمنصب كبير وكويس في البلد، ونستفيد من الشباب المحترمين اللي زيك». 

وأثنى يونس على جهوده في مساعدة والده سواء كان بالعمل في مجال الفريسكا او دخوله كلية الطب. 
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