وسط إقبال غير مسبوق.. مجموعة كليوباترا للتطوير العقاري تعلن انتهاء المرحلة الأول من مشروع «إزميرالدا» أرقى مشروع سياحي فندقي سكني في الساحل الشمالي

أعلنت مجموعة كليوباترا للتطوير العقاري، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «منتجع smeralda إزميرالدا» الساحل الشمالي في مدة قياسية، وسط إقبال غير مسبوق على حجز الوحدات المطروحة بالرغم من الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا التى بدأت من شهر مارس الماضي.





ويُعد منتجع smeralda إزميرالدا، أحدث وأرقي مشروع سياحي – فندقي – سكني، في الساحل الشمالي، حيث أُسس بعقلية تستشرف العالمية وفقا لرؤية رجل الأعمال محمد أبو العينين – رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوبترا، الذي أكد أن المشروع ينطلق بفكر الحاضر وطموح المستقبل، ويجمع في تفاصيله كل ما تحمله التكنولوجيا من أنماط الترفيه، وما يستوعبه الخيال من فنون التصميم وروعة التشييد.





وقامت كليوباترا للتطوير العقاري باختيار شركات و مصممين من حول العالم لدراسة وإعداد مشروع يخاطب المستقبل ويؤسس لنمط حياة معاصر، مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة الخلابة و العناصر البيئية، فهو يعد اول مشروع مستوحى من الطبيعة بتصميمات و تخطيط عمراني عالمي.





وتحرص شركة كليوباترا على الاختيار الأفضل للجيران حيث ان حسن الجيره هو احد اهم الركائز الأساسية لإقامة مشاريع راقيه مفعمه بالحياة و السلوكيات الحضارية و يتم انتقاء العملاء الباحثين عن نمط جديد للحياة يجمع بين حداثة التكنولوجيا ورفاهية الإقامة.





ويتميز منتجع «smeralda إزميرالد» بروعة التصميمات وسهولة الخدمات، ما يجعل منه أيقونة سياحية بديعة في قلب الساحل الشمالي، وبقعة عقارية مضيئة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.





ويُعيد المشروع اكتشاف منطقة سيدي حنيش التي تتميز بواحد من أجمل ١٠ شواطىء في العالم، من خلال تصميماته المعمارية البديعة، كما يتخذ موقعا جذابا لسهولة الوصول، حيث يقع بين مطاري مدينة العلمين الجديدة و مدينة مطروح، وعلى طريق مدينة رأس الحكمة.





ومن حيث الإنشاءات، أعلنت مجموعة كليبواترا،عن القرب من الانتهاء من الفندق السياحي، وذلك ضمن سلسلة منتجعات وفنادق كليوباترا الفاخرة بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.





وتستهدف استثمارات كليوباترا الضخمة في تلك المنطقة التي تتمتع بسحر الرؤية وبهاء المنظر، إضافة 400 غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة ، حيث تم الإنتهاء فعليا من مراحل كبيره من الفند





وصُممت جميع الوحدات بدقه عالية لتضمن تفاعلا وانسيابية مع الطبيعة حيث أن جميع الوحدات لديها رؤيه بانورامية على بحر أو بحيرات خلابه صُممت خصيصًا للراحة و العملية.





وتتنوع المساحات والمزايا الترفيهيه للوحدات، لتواكب الاحتياجات المختلفه لجميع الفئات العمرية، ويتضمن المشروع مراحل حصريه تتمتع بفخامة الخدمات الفندقية التي ستقدم من الفندق الذي ستفتتحه المجموعة خلال الأشهر القادمة cleopatra luxury resort، لتكون الشركة اول مطور عقاري يطلق الفندق قبل البدء في تشيد و تسليم الجزء السكني مما يضمن خدمات و راحة و فخامة غير مسبوقة للملاك و المستثمرين في المراحل السكنية الفندقية.





ويتيح المنتجع السياحي للعملاء، التعرف على طبيعة الموقع وواجهات المباني القائمة بالفعل، حيث يتميز المشروع بواقعية التشييد وجاهزية البناء.





جدر بالذكر أن مجموعة كليوباترا للاستثمار العقاري تتمتع بتاريخ كبير وسمعة عالمية في مجال التطوير العقاري، منذ بدأ رجل الاعمال محمد أبو العينين الولوج الى القطاع العقاري والسياحي باستثماراته الضخمة، مستعينا بالتحديث والتطوير المواكب للحداثة والتقدم.





وتمكنت كليوباترا العقارية من الإنتشار في مواقع جغرافية متميزة، سعت من خلالها إلى تقديم نماذج جديدة من الوحدات السكنية والخدمات المتكاملة والكومباوندات الفاخرة التي أسست لنمط مختلف للسكن والإقامة، وأبدعت في خلق شكل جديد للتعاون في قطاعي العقارات والسياحة.





ومن نماذج أعمال كليوباترا العقارية، كبموند فيلات «كليوباترا سكوير» فى 6 أكتوبر، حيث يأتي بأكثر من 85 % مساحات خضراء ويضم أول nature club house بمصر ويتمتع بتصميمات إيطالية حديثة، و«كليوباترا بالاس» فى الشروق، كمبوند فيلات وشقق بتصميم معماري رفيع وطابع كلاسيكي إيطالي، و «كليوباترا بلازا» فى مدينة نصر، ومشروع «بلازا الإسكندرية» بالأزريطة - وتجاوزت حجم المبيعات الـ 80 % فى جميع تلك المشروعات بفضل أسم محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا العالمية التي تعني الثقة والأمان والمستقبل.