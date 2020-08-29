بعد افتتاح الرئيس.. شيماء الكومي: محور المحمودية أمل للتنمية المتكاملة بالإسكندرية

أكدت الدكتورة شيماء الكومي، مؤسس اتحاد فتيات الغربية، أن الرئيس السيسي حول الحلم لحقيقة وواقع ملموس وأمد شريان الأمل لأهالي الإسكندرية بعد افتتاحه اليوم محور المحمودية بطول أكثر من ٢٠ كيلومتر ويخدم أربع أحياء شديدة الكثافة السكانية إضافة إلى ١٢ محور عرضي لربط محور المحمودية بالأحياء القديمة بما يخفف العبئ المروري والازدحام ووضع الإسكندرية علي خريطة التنمية الشاملة المتكاملة.





وأضافت مؤسس اتحاد فتيات الغربية أن الرئيس السيسي يسابق الزمن بالإرادة والعمل وتحدى الصعاب للانتهاء من المشاريع القومية في وقت قياسي وهو مثال حي يجب علينا جميعا ان نضعه نصب أعيننا ويكون قدوة لنا في سرعة إنجاز أعمالنا بإخلاص شديد.





وأشارت الكومي إلى ان المحور غير منطقة المحمودية بشكل كلي وأضاف لها لمسة جمالية وحضارية بعد أن كان مرتعا للعشوائية ومقالب القمامة مضيفة أنه تم إنشاء عشرين كوبري مشاة للربط بين جانبي المحور غير سبع كباري علوية للسيارات واكتملت الاستفادة القصوى من المشروع بتوفير مراكز للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.