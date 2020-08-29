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أخبار العالم

4 دول عربية ضمن قائمة أغنى 25 دولة في العالم

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:18 م
دولار
دولار
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محمود نوفل
كشف التقرير الصادر عن الصحيفة الأمريكية وول ستريت عن إحتلال 4 دول عربية قائمة الدول ال25 الأكثر ثراء في العالم وهي قطر والإمارات والكويت والسعودية.

وإحتلت قطر المرتبة الثانية علي مستوي العالم والأولي خليجيا حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي في 2019 بلغ 94.1 الف دولار.

كما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عالميا والثانية خليجيا حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي في 2019 نحو 70.2 الف دولار، و421.1 مليار دولار للناتج المحلي الاجمالي في العام نفسه.

بينما حلت الكويت في المركز الثالث خليجيا والسادس عشر عالميا حيث بلغ 59 الف دولار ، فيما بلغ الناتج الاجمالي المحلي في 2019 نحو 135 مليار دولار . 

ووقعت المملكة العربية السعودية في المركز الـ25 بالقائمة العالمية والرابعة خليجيا حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في 2019 في المملكة 49.4 ألف دولار، و793 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي

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