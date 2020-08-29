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أخبار البلد

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:26 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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إيمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، انه بناء علي توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  سيتم خلال الفترة القادمة تقديم تسهيلات وتحفيز للمواطنين للاقبال علي التصالح مع مخالفات البناء ، خلال الفترة المحددة التي حددتها الدولة بـ 6 أشهر.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، انه سيتم زيادة عدد المقرات ، ومد فترات العمل للموظفين العاملين في ملف التصالح للفترات مسائية ، والعمل خلال الاجازات الاسبوعية ، بالاضافة الي زيادة عمل العاملين في هذا الملف للتسهيل علي المواطنين وسرعة انهاء الاجراءات.


وعن تقديم تسهيلات للمواطنين في تسعير المخالفات ، قال: إن هناك عددا من المحافظات منها القليوبية والغربية ، قامت بتقليل سعر المتر طبقا لتوصيات لجنة التصالح بكل محافظة من حوالي 20 الي40%، الامر الذي سيؤدي الي تقليل مقدم الدفع للتصالح،وكذلك محافظات القاهرة،الجيزة، أسوان.

وعن تعميم تقليل سعر التسعير للمتر المخالفة في جميع المحافظات ،  اوضح ان  كل محافظ مسئول مع اللجنة الخاصة بملف التصالح المشكلة من المحافظ واعضاء من المجتمع المدني وخبراء، عن تحديد السعر واعادة النظر فيه بما يتوافق مع الاوضاع لديه بمحافظته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اصدر تعليمات مشددة اليوم خلال افتتاحه عددا من المشروعات بالاسكندرية، للتعامل بحزم مع ملف التصالح ، مشيرا الي ان نسبة من تقدموا لا تتجاوز 10 %.
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