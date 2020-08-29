AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتقلبنا 3 مرات| أول ظهور للفنانة منال سلامة بعد حادث السيارة..شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:23 م
منال سلامة
منال سلامة
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الفنانة منال سلامة، إن هناك صديقة لها أرسلت لها السيارة الخاصة بها لاستضافتها يومين في الساحل الشمالي بسبب أنها لم تقابلها منذ فترة طويلة.

وأضافت الفنانة منال سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنها ذهبت إلى صديقتها برفقة ابنتها.

وتابعت الفنانة منال سلامة أنهم تعرضوا لحادث سير وانقلبت بهم السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.

وأوضحت الفنانة منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وتم خبطها في السور الذي يكون علي شمال السائق.

وأشارت إلى أن ابنتها فقدت القدرة علي الحركة في هذا الوقت وهذا جعلها في حالة رعب، والجميع حاول مساعدتهم وبعد ذلك قامت بطلب سيارة الاسعاف وكانت قريبة منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأفضل في الأمام أم الخلف.. تعرف على مكان تركيب الإطارات الجديدة

منال سلامة وابنتها تتعرضان لحادث سير مروع على طريق العلمين

أخبار الفن | حادث منال سلامة وابن ماجد المصري.. مدحت العدل يتنمر على سعد الصغير.. فيديوهات فاضحة لـ دانا جبر

منال سلامة تغادر المستشفى بعد تعرضها لحادث سير

بعد انقلاب السيارة بها.. الجمهور يبحث عن منال سلامة

ترشيحاتنا

سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

القبض على رجل حاول إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

الصحة: تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 وفاة

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها