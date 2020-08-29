اتقلبنا 3 مرات| أول ظهور للفنانة منال سلامة بعد حادث السيارة..شاهد

قالت الفنانة منال سلامة، إن هناك صديقة لها أرسلت لها السيارة الخاصة بها لاستضافتها يومين في الساحل الشمالي بسبب أنها لم تقابلها منذ فترة طويلة.





وأضافت الفنانة منال سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنها ذهبت إلى صديقتها برفقة ابنتها.





وتابعت الفنانة منال سلامة أنهم تعرضوا لحادث سير وانقلبت بهم السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.





وأوضحت الفنانة منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وتم خبطها في السور الذي يكون علي شمال السائق.





وأشارت إلى أن ابنتها فقدت القدرة علي الحركة في هذا الوقت وهذا جعلها في حالة رعب، والجميع حاول مساعدتهم وبعد ذلك قامت بطلب سيارة الاسعاف وكانت قريبة منهم.