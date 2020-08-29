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رياضة

شاهد.. احتفال لاعبي الهلال السعودي بالدوري مع رئيس النادي والمدير الفني

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
شهد ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، احتفالات جنونية من نجوم الهلال، بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، بشكل رسمي.

وتوج الهلال، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بعد الفوز مساء السبت، على الحزم، بأربعة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

واحتفل نجوم الهلال، برئيس النادي فهد بن نافل، بشكل جنوني،  فور نزوله إلى أرضية الملعب، بعد إطلاق صافرة النهاية.

وحمل نجوم الهلال، مدربهم الروماني الكبير رازفان لوشيسكو، على الأعناق، بعد أن قادهم لتحقيق الثنائية التاريخية "دوري المحترفين، وأبطال آسيا".
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