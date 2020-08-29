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محافظات

مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:19 م
مستقبل وطن كفرالشيخ
مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرًا لدعم مرشحي الحزب
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محمود زيدان
واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، جهودها لدعم ومساندة مرشحى الحزب فى جولة الإعادة لمجلس الشيوخ من خلال الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية وذلك برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وعقدت أمانة الحزب مؤتمرًا بقرية دمرو الحدادي مركز سيدى سالم بإشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم والعمدة محمد زكريا شتا، أمين حزب مستقبل وطن بمركز سيدى سالم.

حضر المؤتمر مرشحي الحزب أشرف ممدوح عبدالونيس رقم 1 رمز الكتاب وعلى العجوانى رقم 2 رمز سنبلة القمح، ومحمدعبيدى عضوهيئة مكتب المحافظة والدكتور فتوح منصور عضو هيئة مكتب المحافظة، والدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس والمهندس أحمد كمال عطية أمين الحزب بمركزالبرلس، وشارك فى المؤتمر البرلمانى الأسبق محمد عبد الحميد هاشم. 

تحدث الحضور عن أهمية الحشد لانتخابات جولة الإعادة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتوفير كل سبل الدعم لمرشحي الحزب والاستفادة من الشعبية الطاغية لحزب مستقبل وطن من خلال الدعاية المنظمة والمنضبطة.

أكد مرشحا الحزب أنهما فى خدمة الوطن وأهالى المحافظة وأنهما لن يتركا أي مشكلة يعانى منها الأهالى دون البحث عن حلول واقعية لها وفقا للإمكانات المتاحة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب الداعية للالتزام الحزبى وتوفير كل سبل الدعم والمساندة لمرشحي الحزب بالمحافظات.

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مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور
مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور
مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور
مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور
مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور
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