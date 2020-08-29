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حوادث

الخال الندل.. عامل يتعدي جنسيا على طفلة شقيقته والجنايات تؤجل محاكمتة إلى أكتوبر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:52 م
التعدى على طفلة
التعدى على طفلة
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محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم  فى جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى جنسيا على ابنة شقيقته الطفلة لدور شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة المجنى عليها.

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تعود أحداث  الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ  لقسم أول العاشر من رمضان، من ربة منزل تتهم فيه شقيقها " ال ص " 41 سنة عامل مقيم بدائرة قسم أول العاشر، بالتعدى جنسيا على الطفلة"  ر" كالاتى لم تبلغ 18 سنة،

وأضافت الأم في بلاغها أن شقيقها قام بملامسة أجزاء حساسة من جسد نجلتها وأثناء مقاومتها له سقطت أرضا وتعدى عليها جنسيا.

 

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن المتهم خال الطفلة وأستغل تواجد والدتها فى العمل وتعدى عليها، وتم ضبطه وإحالته من قبل النيابة الكلية، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 4963 لسنة 2020  جنايات قسم أول العاشر، ليوم 9 مايو.

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