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أيمن حمزة: تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع بالمحافظات

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:46 م
عدادات مسبوقة الدفع
عدادات مسبوقة الدفع
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حمزة شعيب
 قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على دقة حسابات فواتير الكهرباء، موضحا: قمنا بوضع حلول للقضاء على المشكلة نهائيا من خلال برنامج القراءة الموحد، متابعا، تم تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع في جميع محافظات الجمهورية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"، أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير الشبكات بلغت 76 مليار جنيه بنهاية العام الحالي. 


ولفت إلى أن هناك 24 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية.
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