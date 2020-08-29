AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون نظارة ذكية تساعد فاقدى وضعاف النظر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:50 م
حاسبات ومعلومات عين
حاسبات ومعلومات عين شمس
Advertisements
قســـم التعليــــم

قام فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بتصميم نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر .


وتساعد هذه النظارة المستخدم علي قراءة الكتب وعناوين الاخبار ، وتخبره كيف يحرك كف يده ليمسك الاشياء وايضًا تخبره بقيمة العملة المادية عند استخدامها وإسم الشخص الواقف امامه وعن تعبيرات ملامج وجهه ، وتتعلم تذكر الاشخاص والعملات الجديدة.


يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والاستاذة الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و إشراف الدكتور محمد مرعي مدير مركز الاستشارات والاستاذ المساعد بقسم الحسابات العلمية بالكلية، وتنظيم م. عبد الرحمن شاكر المعيد بقسم الحسابات العلمية بالكلية.


وتستخدم النظارة الذكية تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الصور ومع النصوص المكتوبة ومع الصوت لتخبر المستخدم بما يريد معرفته من معلومات.


ويضم أعضاء الفريق المهندسة رضوى حسن ، المهندسة ريهام عبدالله ، المهندس احمد ممدوح ، المهندس وائل احمد ، المهندس خالد محمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع... نائب رئيس الجامعة يعلن تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني..فيديو توعوي لـ "نوعية " عن خطورة التدخين على السيدات

عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة.. وقيادات الجامعة: نسعى بقوة لإحداث نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر

لطلاب شعبة العلوم بتنسيق 2020.. تعرف على مميزات وبرامج حاسبات وذكاء اصطناعى عين شمس

"الخدمات الإلكترونية" يشيد بالبنية التحتية لجامعة عين شمس

معامل التنسيق بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تستقبل 145 طالبا من المرحلة الأولى

لطلاب الثانوية العامة 2020.. خطوات الحصول على شهادات جامعات دولية بمجموعك

ترشيحاتنا

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

شاهد.. صوفينار بملابس البحر

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

ما هما ركعتا الشفع والوتر وعددهما وكيفية أدائهما؟

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور