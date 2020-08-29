طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون نظارة ذكية تساعد فاقدى وضعاف النظر

قام فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بتصميم نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر .





وتساعد هذه النظارة المستخدم علي قراءة الكتب وعناوين الاخبار ، وتخبره كيف يحرك كف يده ليمسك الاشياء وايضًا تخبره بقيمة العملة المادية عند استخدامها وإسم الشخص الواقف امامه وعن تعبيرات ملامج وجهه ، وتتعلم تذكر الاشخاص والعملات الجديدة.





يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والاستاذة الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و إشراف الدكتور محمد مرعي مدير مركز الاستشارات والاستاذ المساعد بقسم الحسابات العلمية بالكلية، وتنظيم م. عبد الرحمن شاكر المعيد بقسم الحسابات العلمية بالكلية.





وتستخدم النظارة الذكية تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الصور ومع النصوص المكتوبة ومع الصوت لتخبر المستخدم بما يريد معرفته من معلومات.





ويضم أعضاء الفريق المهندسة رضوى حسن ، المهندسة ريهام عبدالله ، المهندس احمد ممدوح ، المهندس وائل احمد ، المهندس خالد محمد.