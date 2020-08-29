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محافظ الإسكندرية: تطوير محور المحمودية أفضل مشروع فى العصر الحديث

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:52 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة وشعبها اليوم فى عيد بمناسبة الافتتاحات الرائعة التى تمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبخاصة مشروع تطوير محور المحمودية، الذى يعد أهم مشروع فى المحافظة فى العصر الحديث، يواكب الزيادة السكنية الشديدة التى شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

أضاف "الشريف "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تطوير محور المحمودية تكلف 5 ونصف مليار جنيه ، وهو ليس مجرد محور ناقل للحركة والسيارات بل يضم 14 منطقة تنموية، بطول 22 كيلو متر، وهو مشروع غير عادى لأهالى المحافظة والزائرين لها.

وأكد "الشريف"، أن المحور سيعمل على تخفيف التكدس المرورى، الذى كانت تشهدها المحافظة خلال فصل الصيف، متابعًا:"فى الصيف يكون هناك الزحام شديد بسبب دخول ما بين 50 ألف إلى 70 ألف سيارة يوميًا خلال أيام الصيف ولكن مع تطوير المحور سخف ذلك بشكل كبير".

ولفت محافظ الإسكندرية، أن مهمتنا أن نحافظ على هذا المحور، وتابع:"شكلنا إدارة مستقلة بعيدًا عن المحليات تكون مسئولة عن صيانة المحور، حتى لا تلحق العشوائية به بعد فترة من الزمن".
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