علي العم يخوض أولى تجاربه السينمائية

انضم الفنان الشاب علي العم لفريق عمل فيلم "سوء الرجالة"، الذي من المنتظر استئناف تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توقف تصوير الفيلم بعد تصوير 3 أيام، بسبب تعاقد الشركة المنتجة مع باقى أبطال الفيلم، والمنتظر عرضه في دور السينما عقب الانتهاء من تصويره مباشرة.





فيلم "سوء الرجالة" بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.



