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فن

علي العم يخوض أولى تجاربه السينمائية

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:19 م
على العم
على العم
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سعيد فراج
انضم الفنان الشاب علي العم لفريق عمل فيلم "سوء الرجالة"، الذي من المنتظر استئناف تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توقف تصوير الفيلم بعد تصوير 3 أيام، بسبب تعاقد الشركة المنتجة مع باقى أبطال الفيلم، والمنتظر عرضه في دور السينما عقب الانتهاء من تصويره مباشرة.

فيلم "سوء الرجالة" بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.
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