AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المكتب العالمي لدراسات المناعة: رصدنا انخفاضا في أعداد الإصابات بـ كورونا.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك تحسنا في كبح فيروس كورونا المستجد، وهناك انخفاض في عدد الاصابات والوفيات بكورونا.

وأضاف الدكتور طلال نصولي خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن انخفاض اعداد الاصابة بفيروس كورونا جاء بعد تطبيق الشعوب للاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن أن اليد هي العامل الاكبر في اصابة الانسان بفيروس كورونا ولذلك فيجب علينا تطهير ايدينا بصفة مستمرة.

وأوضح الدكتور طلال نصولي أن اللقاحات السريعة التي ظهرت لعلاج فيروس كورونا المستجد ساعدت العالم في التخلص من هذا الفيروس.

وأشار إلى أن هناك اشخاص كثيرة مصابون بفيروس كورونا المستجد وهم لا يعلمون بذلك ويشعرون بأن لديهم البرد أو ما شابه ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.جوزيف رامز أمين يكتب: الكورونا ومصر وأفريقيا "4"

تعرف على طرق القضاء على فيروس كورونا بنسبة 100%.. فيديو

مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء

أسباب تراجع إصابات كورونا بمصر وروشتة لمواجهة الفيروس.. فيديو

فيديوجراف.. علاج فعال لرفع المناعة وعلاج نزلات البرد والحماية من كورونا

برلمانى يكشف أسباب إنخفاض أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. زفاف شقيق مصطفى بسيط وأخت خاطر بحضور فناني مسرح مصر.. وكواليس الظهور الفني الأخير لـ رجاء الجداوي

لقاء الخميسي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الدونات بسهولة

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

نصائح هامة لحماية إطارات السيارة من التلف مدى الحياة

انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

امرأة محبوسة في قفص 25 عاما لسبب غريب.. فيديو

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة