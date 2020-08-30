المكتب العالمي لدراسات المناعة: رصدنا انخفاضا في أعداد الإصابات بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك تحسنا في كبح فيروس كورونا المستجد، وهناك انخفاض في عدد الاصابات والوفيات بكورونا.





وأضاف الدكتور طلال نصولي خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن انخفاض اعداد الاصابة بفيروس كورونا جاء بعد تطبيق الشعوب للاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





وتابع مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن أن اليد هي العامل الاكبر في اصابة الانسان بفيروس كورونا ولذلك فيجب علينا تطهير ايدينا بصفة مستمرة.





وأوضح الدكتور طلال نصولي أن اللقاحات السريعة التي ظهرت لعلاج فيروس كورونا المستجد ساعدت العالم في التخلص من هذا الفيروس.





وأشار إلى أن هناك اشخاص كثيرة مصابون بفيروس كورونا المستجد وهم لا يعلمون بذلك ويشعرون بأن لديهم البرد أو ما شابه ذلك.