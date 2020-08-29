ليس يوم حزن.. داعية: في عاشوراء نفرح باستشهاد سيدنا الحسين في كربلاء

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه يستوجب في يوم عاشوراء الفرح باستشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه في موقعة كربلاء سنة 61 هجريًا.





وأضاف عبد المعز خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "مش عايزين يكون اليوم يوم حزن، عايزينه يكون يوم فرج بشهادة سيدنا الحسين ".





وتابع "سيدنا الحسين كان له مكانة كبيرة في نفس النبي وفي نفوسنا أيضًا، وكان يقول حسين مني وأنا من الحسين".









وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بالشريف، إن فرض الصيام كان هو يوم عاشوراء فعندما دخل النبي ﷺ المدينة ووجد يهود يصومون ذلك اليوم (سأل ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجي الله فيه موسي.. فقال: نحن أولي بموسي منهم.. فصامه وأمر أصحابه بصيامه) وظل عاشوراء فرضًا على المسلمين إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} حتى قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فأصبح هذا ناسخًا لهذا وظل صوم يوم عاشوراء سنة إلى يوم الدين حتى قال رسول الله ﷺ : (لو بقيت لقابل لصمت تاسوعاء وعاشوراء) ولكنه ﷺ انتقل إلى الرفيق الأعلى فصار من السنة المرغوب فيها أن نصوم تاسوعاء وعاشوراء.



