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أخبار البلد

مركز التنبؤ بفيضان النيل يعلن سقوط أمطار غزيرة على منابع النهر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، حالة الأمطار على منابع نهر النيل، كالتالى :

الأحد

تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 1 إلى 10 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللي.

الإثنين:

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللي. 
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