مركز التنبؤ بفيضان النيل يعلن سقوط أمطار غزيرة على منابع النهر

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، حالة الأمطار على منابع نهر النيل ، كالتالى :



الأحد



تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 1 إلى 10 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللي .



الإثنين:



تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللي.

