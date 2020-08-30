طريقة تحضير الدجاج المشوي للشيف منال العالم

قدمت الشيف منال العالم طريقة تحضير الدجاج المشوى داخل الكيس

المقادير :

1كيلو دجاجة كاملة

2ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4كوب عصير ليمون

1ملعقة كبيرة خل

2ملعقة كبيرة بهارات الكاري

1ملعقة صغيرة كمون

1ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1ملعقة صغيرة كركم

2ملعقة صغيرة ملح

1/4ملعقة صغيرة فلفل أسود

1ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

1/2ملعقة صغيرة شطة

6فص ثوم مهروس

1ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

1قرن فلفل أخضر مفروم ناعم

1حبة كبيرة بصل مقطع أرباع

خليط الخضروات

2 حبة كبيرة بطاطس مقطعة أرباع

2 حبة كبيرة جزر مقطع أرباع

4 حبة كبيرة كوسى مقطع أرباع

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طريقة التحضير الدجاج المشوي للشيف منال العالم

1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180مْ، احضري كيس فرن خاص للدجاج( مقاس متوسط)

2. تبلي الدجاج بقليل من الملح و الدقيق ثم إغسليها بالماء البارد عدة مرات. باستخدام السكين اعملي في منطقة الصدر والفخذ عدة شقوق.

3. في طبق عميق ضعي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، البهارات، الكمون، الكزبرة، الكركم، الملح، الفلفل، البابريكا، الشطة، الثوم، الزنجبيل، الفلفل، قلبي ليخلتط. ثم وزعيه داخل وخارج الدجاجة، ضعي قليل من خلطة البهارات على الخضراوات

4. ضعي البصل في داخل الدجاجة

5. ضعي الدجاجة والخضراوات في داخل الكيس و أقفليه كما هو مفصَل على الغلاف.

6. ضعي كيس الدجاج في صينية و أدخليه الفرن لمدة ساعة ونصف الى ان ينضج الدجاج ويصبح لونه ذهبي.

7. اخرجي الدجاج من الفرن ودعيه 10دقائق ثم قصي الكيس بحذر( لخروج البخار المتكون في الكيس بسرعة) ،ضعي الدجاج و الخضروات في طبق تقديم

