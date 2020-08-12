طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوى

أفضل وصفة لتتبيلة الدجاج المشوي، وصفات الدجاج المشوي دائمًا ما تكون ممتعة للجميع.

وصفة تتبيل الدجاج المشوي السهلة هذه ستصبح المفضلة، لسنوات حتى الآن ، حيث استخدمنا تتبيلة الدجاج المشوي البسيطة التي يتم وضعها سريعا عند شوي الدجاج. باستخدام المكونات التي من المرجح أن تكون في متناول اليد.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم



وفقا لما نشره موقع هيلثي، أنه في الأصل قمنا بتضمين هذه الوصفة مع وصفة أرجل الدجاج المشوية.



مكونات تتبيلة الدجاج المشوى على الفحم

للقيام بذلك ، ستحتاج إلى:

زيت الزيتون

ملح

فلفل

كمون

فلفل أحمر

حريف

ثوم

بصلة

البقدونس الطازج

زنجبيل ، عصير تفاح ( ليس خل التفاح) ، أو عصير تفاح

الزنجبيل

التفاح عصير التفاح



طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم



يقلب. قلب كل المكونات معًا في وعاء خلط متوسط ​​الحجم.

يصب. ثم اسكبي التتبيلة فوق الدجاج في وعاء كبير أو أي وعاء محكم الغلق. إذا كنت تستخدم كيسًا علويًا بسحاب ، فاضغط على أكبر قدر ممكن من الهواء خارج الكيس أثناء غلقه.

تأكد من أن الدجاج مغطى جيدًا بالتتبيلة. رتبيها في الثلاجة واتركيها تبرد لمدة ساعة على الأقل.

كم من الوقت تنقع الدجاج:

ساعة واحدة على الأقل

لا تزيد عن يومين

إذا كنت أستخدم كيس، فأنا أضعه في وعاء نصف ورقة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ، ولكن آمل أن يكون بين عشية وضحاها حتى يكون لدى الدجاج متسع من الوقت لامتصاص كل هذا.

كل بضع ساعات ، أقلب الكيس من جانب إلى آخر للحفاظ على الدجاج مغطى بالتتبيلة، يخرج الدجاج ويتم شوية على الفحم جيدا.

هل يمكنني تجميد الدجاج في هذا التتبيلة؟

نعم! فيما يلي الخطوات.

ضعي الدجاج في وعاء آمن للاستخدام في المجمد واسكبيه فوق التتبيلة. تأكد من أن الدجاج مغطى جيدًا. قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء بقدر ما تغلق الحاوية. قم بتسمية الحاوية بالمحتويات والتاريخ.

تجميد. رتب في الفريزر بحيث تكون الحاوية مسطحة قدر الإمكان. جمد لمدة تصل إلى 3 أشهر.

ذوبان. أخرجه من الفريزر وقم بإذابه في الثلاجة طوال الليل. بعد إذابته ، أخرج الدجاج من التتبيلة وتخلص من التتبيلة. أخيرًا ، اطبخي الدجاج حسب وصفة الدجاج المفضلة لديك.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي في الفرن

دجاج مشوي في الفرن من الأكلات الرئيسية التى تتميز بسعراتها الحرارية القليلة مما يدفعك إلى تناولها دون قلق من زيادة الوزن، فنقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

طريقة تحضير دجاج مشوي في الفرن

مدة التحضير: ساعة

الكمية: تكفى من 3 لـ 4 أشخاص

مقادير دجاج مشوي في الفرن :

دجاجة كاملة

كيلو بطاطس مكعبات وسط بالقشر

تتبيلة البطاطس:

ملح خشن

فلفل أسود

ثوم مهروس

زبدة سايحة

تتبيلة الدجاج مشوي في الفرن"

زعتر جاف

ملح

فلفل أسود

زنجبيل طازج

نصف كوب زبدة

بابريكا

بشر ليمون

ثوم مبشور

طريقة تحضير دجاج مشوي في الفرن:

تتبل البطاطس وترص في صينية، ثم قومى بتتبيل الدجاجة من الداخل والخارج بخليط التتبيلة وتوضع بشكل رأسي على البطاطس

توضع الدجاجة في الفرن حتى تمام النضج.

ثم تقدم ساخنة.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم بالزبادي

يعشق تناولها الجميع صغار وكبار، لذلك إليك طريقة عمل الدجاج المشوي بالتتبيله المميزة للشيف غادة التلي.

المقادير

نصف كوب زبادي

مسطرده

جوزة الطيب

زنجبيل بودره

ثوم

بصل مبشور

عصير ليمون

زعتر

صلصة طماطم

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

قطعة فحم

خطوات التحضير:

اخلطي كل المكونات معا ثم ضيفي الملح والفلفل وتبلي الدجاجة ادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها ساخنة وزينيها بالبقدونس



طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي منال العالم



تقدم الشيف منال العالم طريقة تحضير الدجاج المشوى داخل الكيس

المقادير :

1كيلو دجاجة كاملة

2ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4كوب عصير ليمون

1ملعقة كبيرة خل

2ملعقة كبيرة بهارات الكاري

1ملعقة صغيرة كمون

1ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1ملعقة صغيرة كركم

2ملعقة صغيرة ملح

1/4ملعقة صغيرة فلفل أسود

1ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

1/2ملعقة صغيرة شطة

6فص ثوم مهروس

1ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

1قرن فلفل أخضر مفروم ناعم

1حبة كبيرة بصل مقطع أرباع

خليط الخضروات

2 حبة كبيرة بطاطس مقطعة أرباع

2 حبة كبيرة جزر مقطع أرباع

4 حبة كبيرة كوسى مقطع أرباع

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طريقة التحضير الدجاج المشوي للشيف منال العالم

1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180مْ، احضري كيس فرن خاص للدجاج( مقاس متوسط)

2. تبلي الدجاج بقليل من الملح و الدقيق ثم إغسليها بالماء البارد عدة مرات. باستخدام السكين اعملي في منطقة الصدر والفخذ عدة شقوق.

3. في طبق عميق ضعي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، البهارات، الكمون، الكزبرة، الكركم، الملح، الفلفل، البابريكا، الشطة، الثوم، الزنجبيل، الفلفل، قلبي ليخلتط. ثم وزعيه داخل وخارج الدجاجة، ضعي قليل من خلطة البهارات على الخضراوات

4. ضعي البصل في داخل الدجاجة

5. ضعي الدجاجة والخضراوات في داخل الكيس و أقفليه كما هو مفصَل على الغلاف.

6. ضعي كيس الدجاج في صينية و أدخليه الفرن لمدة ساعة ونصف الى ان ينضج الدجاج ويصبح لونه ذهبي.

7. اخرجي الدجاج من الفرن ودعيه 10دقائق ثم قصي الكيس بحذر( لخروج البخار المتكون في الكيس بسرعة) ،ضعي الدجاج و الخضروات في طبق تقديم

