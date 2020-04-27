عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

طريقة عمل صينية دجاج مشوية من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير صينية دجاج مشوية

دجاجة قطع

زبادي

بصل مبشور

زعتر جاف

عصير ليمون

خل

هريسة

شطة

صلصة

طماطم

بهارات

ملح

زيت

فلفل أسود

طريقة تحضير صينية دجاج مشوية

* تتبل الدجاجة بالبصل المبشور والزبادي

* تضاف الصلصة وعصير الليمون

* ثم يضاف الخل ثم يضاف هريسة الشطة وزعتر وبهارات وملح وفلفل

* تتبل الدجاجة جيدا ثم تترك في التتبيلة ليلة كاملة

* نحضر صينية تدهن بالزيت ثم توضع الدجاجة المتبلة ثم تدهن بالزيت

* ثم تدخل الفرن وتشوى الدجاجة وتقدم

صينية مكرونة بشاميل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير صينية مكرونة بشاميل

مكرونة قلم مسلوقة

لحمة مفرومة

بصل مفروم

فلفل أخضر رومي

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

سمنة

ملح

فلفل أسود

-البشاميل

2 ملعقة كبيرة سمنة

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

2 كوب مرقة

بيض

-الوجه

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير صينية مكرونة بشاميل

* تسلق المكرونة

* لعمل البشاميل يشوح الدقيق في السمنة ويقلب جيدا

* ثم يضاف اللبن ويقلب جيدا حتى يثقل القوام والحصول على القوام المناسب

* ثم يتبل بالملح والفلفل

* تعصج اللحمة المفرومة مع البصل في الزيت وتقلب جيدا وتتبل بالملح والفلفل

* في بايركس أو صنية الفرن تخلط المكرونة بالبشاميل

* ثم يوضع العصاج ثم توضع الطبقة الثانية من المكرونة ثم طبقة مناسبة من البشاميل ثم يضاف الجبن على الوجه ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

طريقة عمل كشك بالدجاج من مطبخ الشيف شربيني

مقادير كشك بالدجاج

صدور دجاج

زبادي

دقيق

لبن

بصل

ثوم

زيت ذرة

ورق لورا

حبهان

جزر

كرفس

ملح

فلفل أسود

مرقة





طريقة تحضير كشك بالدجاج

* قطعي البصل شرائح وتبليه بالدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم ضعي صدور الدجاج على النار مع ماء مغلي

* أضيفى بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان وثوم صحيح وملح وفلفل ثم اتركيها لتغلي

* ذوبي الدقيق في الزبادي مع قليل من اللبن ثم صفي الشوربة من المكونات جميعها بعد رفع صدور الدجاج المسلوقة والاحتفاظ بها جانبا

* أضيفي خليط الزبادي بالدقيق إلى الشوربة مع التحريك المستمر ثم قطعي صدور الدجاج المسلوقة قطع صغيرة

* ضعي البصل المحمر بعد فرمه في طاجن زجاجي وضعي قطع الدجاج المسلوقة

* صبي عليها الكشك ثم قدميها بعد تزيين وجهها بالبصل المحمر





طريقة عمل قطايف التيراميسو من مطبخ الشيف أميرة شنب

مقادير قطايف التيراميسو

قطايف

زيت للقلي

شربات جاهز

1 كوب جبنة ماسكربوني

1 كوب كاكاو خام

5 ملعقة كبيرة سكر بودرة

قهوة سريعة الذوبان

بشر برتقال

فانيليا سائلة

نصف كوب عصير برتقال

كريمة مخفوقة

شرائح برتقال

لبن محلى مكثف

قشطة علب





طريقة تحضير قطايف التيراميسو

* تغلق القطايف للنصف على شكل أقماع ثم تحمر في زيت ثم تسقى بالشربات

* تخلط الكريمة المخفوقة والسكر والجبنة وبشر برتقال وفانيليا والقهوة السريعة والكاكاو وعصير البرتقال

* تحشى القطايف بالخليط وتزين ببشر برتقال وتقدم مع شرائح البرتقال