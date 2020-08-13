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طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:16 ص
طريقة تحضير تتبيلة
طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم
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أسماء عبد الحفيظ

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفراخ المشوية على الفحم  لانها لا تكسب الكثير من السعرات الحرارية ، لذلك قمنا بتضمين هذه الوصفة مع وصفة أرجل الدجاج المشوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين. 

مكونات تتبيلة الدجاج المشوى على الفحم

للقيام بذلك ، ستحتاج إلى:

زيت الزيتون
ملح
فلفل
كمون
فلفل أحمرحريف
ثوم
بصلة
البقدونس الطازج
زنجبيل ، عصير تفاح ( ليس خل التفاح) ، أو عصير تفاح
الزنجبيل
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طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم

يقلب كل المكونات معًا في وعاء خلط متوسط ​​الحجم.

 ثم اسكبي التتبيلة فوق الدجاج في وعاء كبير أو أي وعاء محكم الغلق. إذا كنت تستخدم كيسًا علويًا بسحاب ، فاضغط على أكبر قدر ممكن من الهواء خارج الكيس أثناء غلقه.
تأكد من أن الدجاج مغطى جيدًا بالتتبيلة. رتبيها في الثلاجة واتركيها تبرد لمدة ساعة على الأقل.
كم من الوقت تنقع الدجاج:
ساعة واحدة على الأقل
لا تزيد على يومين

إذا كنت تستخدم كيس، فأنا أضعه في وعاء نصف ورقة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. 

كل بضع ساعات ، أقلب الكيس من جانب إلى آخر للحفاظ على الدجاج مغطى بالتتبيلة، يخرج الدجاج ويتم شوية على الفحم جيدا.

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