أمين مجلس الطفولة والأمومة يتابع مبادرة قرية صديقة للطفل بـ الفيوم

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أماكن تنفيذ مبادرة "قرية صديقة للطفل" بقرية شكشوك التابعة لمركز ابشواي، وذلك في إطار برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمحافظة الفيوم، على هامش ورشة عمل منسقي لجان حماية الطفل بمحافظات شمال الصعيد، والتي تستضيفها محافظة الفيوم، خلال الفترة من 28 حتي 30 أغسطس الجاري.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، قاما بتفقد قرية شكشوك لمتابعة تنفيذ أنشطة برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، حيث تفقدا مركز شباب شكشوك، ومركز التعليم المدني بالقرية، للوقوف على ما تم تنفيذه من أنشطة، ومدى الإستفادة التي عادت على المشاركين في البرنامج.
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كما قاما بزيارة الوحدة الصحية بقرية شكشوك، للوقوف على إمكانيات الوحدة والخدمات التي تقدمها للأهالي، وكذا تفقدا مدرسة شكشوك الإبتدائية، ومشغل تعليم الحياكة التابع للبرنامج.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الجولة الميدانية التي قام بها نائب محافظ الفيوم، يرافقه أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، تأتي إستكمالًا لفاعليات ورشة العمل التي إنطلقت أمس بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون، بمشاركة منسقي ومشرفي لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد، مشيرًا الى أن ورشة العمل تختتم أعمالها غدًا الأحد بلقاء مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،لإعلان النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها ورشة العمل.