أمين مجلس الطفولة والأمومة يتابع مبادرة قرية صديقة للطفل بـ الفيوم

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أماكن تنفيذ مبادرة "قرية صديقة للطفل" بقرية شكشوك التابعة لمركز ابشواي، وذلك في إطار برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمحافظة الفيوم، على هامش ورشة عمل منسقي لجان حماية الطفل بمحافظات شمال الصعيد، والتي تستضيفها محافظة الفيوم، خلال الفترة من 28 حتي 30 أغسطس الجاري.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، قاما بتفقد قرية شكشوك لمتابعة تنفيذ أنشطة برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، حيث تفقدا مركز شباب شكشوك، ومركز التعليم المدني بالقرية، للوقوف على ما تم تنفيذه من أنشطة، ومدى الإستفادة التي عادت على المشاركين في البرنامج.

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كما قاما بزيارة الوحدة الصحية بقرية شكشوك، للوقوف على إمكانيات الوحدة والخدمات التي تقدمها للأهالي، وكذا تفقدا مدرسة شكشوك الإبتدائية، ومشغل تعليم الحياكة التابع للبرنامج.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الجولة الميدانية التي قام بها نائب محافظ الفيوم، يرافقه أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، تأتي إستكمالًا لفاعليات ورشة العمل التي إنطلقت أمس بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون، بمشاركة منسقي ومشرفي لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد، مشيرًا الى أن ورشة العمل تختتم أعمالها غدًا الأحد بلقاء مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،لإعلان النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها ورشة العمل.