حملة من زراعة الفيوم لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية

شنت الحملة القومية للنهوض بَمحصول الذرة الشامية بالفيوم برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حملة لـ متابعة الزراعات الصيفية بالحقول لرصد أى حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج.













الحملة بإشراف الدكتور السعيد الشبراوي معهد امرض نبات والمهندس طه داهش أخصائي المحصول بالمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.





وبالمرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية بمركز الفيوم ناحية كفور النيل وجدت الحملة أكياس تفحمات متفرقة على حواف زراعات الذرة الشامية وتم جمعها واعدامها خارج الحقل.



