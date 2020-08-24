حديقة حيوان الفيوم تفتح أبوابها للجمهور وزحام على بيت الأسود والسيد قشطة

فتحت حديقة حيوان الفيوم اليوم أبوابها لأهالى المحافظة بعد غلق استمر أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية للإصابة بمرض كورونا المستجد.





وتوافدت أعداد متوسطة من أهالى محافظة الفيوم للأستمتاع بمشاهدة ورؤية الحيوانات الاليفة والمتوحشة بالحديقة مثل الأسد والسيد قشطة والنسانيس والنعام وبيت الزواحف.





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تقول الدكتورة نهى مصطفى مديرة حديقة حيوان الفيوم: بدأنا والحمد لله اليوم الاثنين افتتاح حديقة حيوان الفيوم والتى أغلقت أبوابها فى 17 مارس 2020، حيث يتم تعقيم الحديقة طوال اليوم بواسطة رشاشات التعقيم على كافة أقفاص الحيوانات والطيور، بالإضافة إلى الكشاف الضوئى على الباب العمومى للكشف عن درجة حرارة جميع الزائرين للحديقة.





وأضافت الدكتورة نهى بأن الإقبال كان متزايدا اليوم على بين الأسود والزواحف والسيد قشطة والنسانيس، حيث استمتع الأطفال والكبار بمشاهدة هذه الحيوانات.





وأكدت أن الحديقة تفتح أبوابها يوميا للجمهور من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، بالاضافة الى وجود ألعاب للأطفال وكافتيريا للأهالى، للاستمتاع بالخضرة ومشاهدة حيوانات الحديقة.