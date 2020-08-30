تسريبات.. مفاجآت جديدة في أسعار هواتف iPhone 12

كشفت تقارير جديدة أن هواتف iPhone 12 القادمة من شركة آبل، والتى تم تأجيل إطلاقها إلى شهر أكتوبر القادم، ستصدر بأسعار مرتفعة جدا على عكس التسريبات التى ظهرت من قبل.





وبحسب مجلة فوربس فإن هواتف iPhone 12 الأربعة ستأتى بزيادة حوالى 150 دولار أمريكى عن أسعار هواتف iPhone 11 التى صدرت العام الماضى 2019 ، حيث كان من المتوقع أن تأتى بأقل من ذلك.









وسيكون هاتف iPhone 12 أرخص هاتف في المجموعة، وياتي بقياس 5.4 بوصة، حوالى 749 دولار أمريكي لأصغر نسخة أى ما يعادل 875 . 11 ألف جنيه مصرى، وسيبلغ سعر هاتف iPhone 12 Plus حوالى 849 دولار أى ما يعادل 460 . 13 ألف جنيه لأصغر نسخة.





أما هاتف iPhone 12 Pro سيبلغ حوالى 1100 دولار أى ما يعادل 440 . 17 ألف جنيه، في حين أن أغلى هاتف في المجموعة وهو iPhone 12 Pro Max سيكون سعره حوالى 1200 دولار أى ما يعادل 19 ألف جنيه لأصغر نسخة.





وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن شركة آبل ستصدر هواتف iPhone 12 بأسعار منفصلة دون شواحن أو سماعات، حيث ستقوم ببيعها بأسعار منفصلة، الأمرالذى سيزيد من أسعارها بشكل أكبر إذا تم شرائها مجتمعة.



