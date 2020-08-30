عواد يستأنف التدريبات استعدادا للعودة للملاعب

نشر حارس مرمي نادي الزمالك محمد عواد صورة جديدة له عبر خاصية ستوري علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر عواد في الصورة من داخل الجيم وهو يقوم بالتدريبات البدنية استعدادا لعودته مرة اخري للمشاركة في المباريات مع نادي الزمالك.













كان أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، قال إن خروج محمد عواد وبامبو وعنتر ومحمد حسن للإعارة أفضل لهم في الوقت الحالي.









وأضاف أيمن عبد العزيز خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: أنصح محمد عواد بالخروج حاليا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة، لا بد أن يشارك، ومشاركته في الوقت الحالي صعبة للغاية في ظل تألق أبوجبل وعودة جنش.