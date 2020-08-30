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أخبار العالم

بعد تحركات مبعوث قطر .. الدبابات الإسرائيلية تنفذ ضربات على مواقع لحماس في غزة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد، أن دبابات جيش الاحتلال نفذت ضربات على مواقع لحماس في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم، بزعم إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل، والتي تسببت في 23 حريقا على الأقل جنوبي الكيان الصهيوني.

وقالت الصحيفة إنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات في الجانب الفلسطيني.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن معظم الحرائق التي اندلعت في إسرائيلوم السبت كانت طفيفة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق عشرات البالونات التي تحمل عبوات قابلة للاشتعال أو متفجرة على إسرائيل يوميا، مما يؤدي إلى إشعال النيران في جميع أنحاء المنطقة. وشهدت كذلك إطلاق صواريخ من قبل فصائل مسلحة في غزة. بحسب الصحيفة العبرية.

وتابعت أن أحداث يوم السبت جاءت في الوقت الذي كان فيه مبعوث قطر إلى القطاع الساحلي الذي تديره حماس في القطاع بهدف تهدئة التوترات المستمرة بين الحركة وإسرائيل والتي أدت إلى هجمات يومية على إسرائيل، وإلى ضربات انتقامية لجيش الاحتلال، وقيل إن محمد العمادي غادر المنطقة لفترة وجيزة بعد ظهر يوم السبت للتحدث مع المسؤولين الإسرائيليين قبل العودة، وفقا لوسائل الإعلام المرتبطة بحماس.

وواصلت أن العمادي وصل إلى غزة يوم الثلاثاء ومعه 30 مليون دولار نقدا. وقالت مصادر مقربة من المبعوث لوكالة "فرانس برس" هذا الأسبوع إن الأموال مخصصة لمساعدة إلاقليم ذي المليوني شخص ، نصفهم يعيشون تحت خط الفقر.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع التقارير العبرية التي تفيد ببدء جيش الاحتلال شن هجمات على القطاع.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن جيش الاحتلال قصف مرصدًا للمقاومة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الاحتلال قصف أيضا أرضًا زراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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