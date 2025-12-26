قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش
حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية
رعاية الإسلام للطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة
هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025
توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بضوابط صارمة لتغطية جنازات المشاهير ومحاسبة الصفحات المخالفة

عفت السادات
عفت السادات
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ما تشهده بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات في تغطية الجنازات والعزاءات، خاصة المتعلقة بالمشاهير والشخصيات العامة، يمثل ظاهرة مقلقة تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، وتسيء إلى مهنة الصحافة والإعلام.

وأشار السادات إلى أن تحويل لحظات الحزن الإنساني إلى مادة للمتاجرة وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة يُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الموت وخصوصية الأفراد، مؤكدًا أن احترام مشاعر أسر المتوفين يجب أن يكون خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مبرر.

وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن ما جرى مؤخرًا في بعض العزاءات يعكس حالة من الفوضى الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، تستدعي تدخلًا حاسمًا من الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوضع ضوابط واضحة ومُلزمة تنظم تغطية الجنازات والعزاءات، وتُحاسب الصفحات غير المنضبطة التي لا تلتزم بالمعايير المهنية أو الأخلاقية.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن حرية الإعلام لا يمكن فصلها عن المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الالتزام بمواثيق الشرف الصحفي ومدونات السلوك المهني هو الضمان الحقيقي لصون كرامة الإنسان، والحفاظ على صورة الإعلام المصري داخليًا وخارجيًا.

وثمّن الدكتور عفت السادات المواقف الصادرة عن نقابة الصحفيين وشعبة المصورين الصحفيين، والتي أكدت رفضها القاطع لأي ممارسات تنتهك الخصوصية أو تسيء للمهنة، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس وعيًا مهنيًا حقيقيًا بضرورة الفصل بين التغطية الإعلامية المشروعة والتطفل على الأحزان الإنسانية.

ودعا السادات إلى تعزيز التعاون بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمؤسسات الصحفية، إلى جانب الجهات المعنية، من أجل بلورة لائحة تنظيمية واضحة تحكم تغطية المناسبات ذات الطبيعة الإنسانية الخاصة، بما يضمن احترام الخصوصية، ويحفظ للمهنة هيبتها، ويعزز ثقة المجتمع في الإعلام الوطني.

البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

بالصور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك
لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك
لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد