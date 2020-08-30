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أخبار البلد

لنقل 355 راكباً.. مصر للطيران تسير 43 رحلة جوية منتظمة اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:10 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 43 رحلة جوية، تشمل رحلات دولية وداخلية وشحن جوي، تنقل على متنهم 3500 راكب إلى وجهات مختلفة. 

من المقرر أن تسير مصر للطيران علي مدار اليوم، 34 رحلة دولية و7 رحلات داخلية ورحلتين شحن جوي، بإجمالي 43 رحلة جوية. 

وشهدت مصر للطيران، أمس السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط ٤٥% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا حيث زادت الرحلات في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية . 

وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى. 

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب  معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.   

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