بالتزامن مع صعود الأسهم الكبرى.. ارتفاع أسواق المال الإماراتية بمستهل التعاملات

ارتفعت أسواق المال الإماراتية في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، تزامنا مع صعود الأسهم الكبرى وعودة عمليات الشراء الانتقائي، وذلك بعد تعرض بعضها لعمليات جني أرباح في الجلسة الماضية.









ووفقا لبيانات البورصتين، زاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.22 بالمائة إلى 2274.45 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.21 بالمائة إلى مستوى 4544.84 نقطة بحلول الساعة 10:10 صباحًا بتوقيت الإمارات.

















وشهدت سوق دبي المالية تداول 43.99 مليون سهم، بقيمة 22.74 مليون درهم، بعد تنفيذ 306 صفقات، كما شهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول 640.04 ألف سهم بسيولة وصلت إلى 3.43 مليون درهم بعد تنفيذ 35 صفقة في هذه الأثناء.









وكان على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بورصة دبي سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.90 بالمائة، كما كان مُتصدر قائمة الأسهم الأكثر تحقيقًا للمكاسب في بورصة العاصمة سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.35 بالمائة.