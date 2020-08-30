الجيزة تستقبل 38 ألف عبوة مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات المهتمة بتنمية المجتمع، مشيرا إلى التعاون المثمر مع تلك المنظمات بما يضمن تقديم خدمات أفضل لمواطني الجيزة.





وفى ذلك الإطار استقبلت اليوم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لخدمة المجتمع وشئون البيئة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بديوان عام المحافظة،حيث تسلمت نائب المحافظ مساعدات طبيه تبلغ حوالى 38 ألف عبوة طبية متنوعة ما بين ادوية ومستلزمات طبية .





وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فقد تم توجيه المستلزمات الطبية على الفور الى مديرية الصحة بالجيزة لتوزيعها على المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وفقا للنواقص والاحتياجات التى تم رصدها .





وأثنت هند عبد الحليم على التعاون القائم بين محافظة الجيزة والمنظمة الدولية للهجرة وذلك فى إطار دور المنظمة فى تقديم الخدمات والمساعدات للدول والجهات الفاعلة ذات الصلة بقضية الهجرة وذلك لتقليل الكلفة على المهاجرين والمجتمع .





وأوضحت أن الفترة السابقة شهدت تعاون المنظمة مع المحافظة من خلال الدور التوعوي الذي تلعبه المنظمة وكذلك تم تقديم مستلزمات وقائية من فيروس كورونا لعدد 700 رائدة بالمحافظة.