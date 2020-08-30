أكثر من 842 ألف حالة وفاة.. إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 25 مليون إصابة





تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم عتبة الـ25 مليون إصابة منذ بداية الجائحة العالمية، إذ أظهرت الإحصاءات الصادرة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم /الأحد/ أن 25 مليون شخص على الأقل أصيبوا بعدوى (كوفيد-19) عالميا.





وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن 842 ألفا و702 شخص على الأقل تُوفوا من جراء الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.



