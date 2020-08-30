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أخبار العالم

أكثر من 842 ألف حالة وفاة.. إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 25 مليون إصابة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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أ ش أ

 تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم عتبة الـ25 مليون إصابة منذ بداية الجائحة العالمية، إذ أظهرت الإحصاءات الصادرة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم /الأحد/ أن 25 مليون شخص على الأقل أصيبوا بعدوى (كوفيد-19) عالميا.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن 842 ألفا و702 شخص على الأقل تُوفوا من جراء الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. 

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير منذ أن أبلغت الصين عن ظهور الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر 2019. وسجل العالم مليون إصابة بعد أكثر من 3 أشهر في 2 أبريل الماضي بينما وصلت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس إلى 10 ملايين حالة في 28 يونيو الماضي.
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