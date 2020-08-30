AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز بني سويف الجديدة: بيع 6 محال تجارية في مزاد علني بالمدينة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:41 ص
مزاد علنى لبيع 6
مزاد علنى لبيع 6 محال تجارية بالأسواق التجارية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بالأسواق التجارية بمناطق "ابني بيتك ٢ والإسكان الاجتماعي والحي الرابع وموقف الحي الثاني"، وذلك في مزاد علني.


وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، أن أسعار بيع المتر المربع للمحال تراوحت بين 9 آلاف و26 ألف جنيه، مؤكدًا أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم طرح المحال التي تم بيعها بأنشطة متنوعة وبمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيع 11 محلا وصيدلية فى أول مزاد بالعلمين الجديدة لتوفير الخدمات

لا تهاون في المخالفات.. وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تتصدى للإشغالات والتعديات تنفيذا للقانون

سعر المتر 50 ألف جنيه.. بيع 8 محال تجارية وصيدلية بالإسكان الاجتماعى بالنوبارية الجديدة

ترشيحاتنا

ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

تأجيل انقطاع المياه بالساحل الشمالى للأسبوع المقبل‎

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

الوسواس القهري في الصلاة.. كيفية العلاج منه

AdvertisementS

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

تعيين شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

كورونا يهدد أحلام القطبين .. الكاف يدرس تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق