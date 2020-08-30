وفاة والد دينا حايك .. والعزاء غدا بكنيسة سيدة النجاة في لبنان

اسم دينا حايك الحقيقى، هو "كوليت بوجرجس"، وهى من مواليد لبنان.درست الحقوق ولكنها لم تستكمل دراستها بها لاتجاهها للغناء مع شقيقها دانى والذي شجعها على الغناء وواكبها منذ خطوتها الأولى في عالم الفن وهي غالبا ما تلجأ إليه وتستشيره في مختلف الأمور الفنية التي تواجهها.