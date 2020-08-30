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فن

وفاة والد دينا حايك .. والعزاء غدا بكنيسة سيدة النجاة في لبنان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:14 م
دينا حايك
دينا حايك
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن وفاة والدها جان عيد بو جرجس، من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". 

ونشرت دينا حايك نعي العائلة الذي كشف عن إقامة صلاة الجنازة غد الاثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان. 

وانهالت التعزية من جمهور دينا حايك الذين دعوا لوالدها بالرحمة والمغفرة. 

اسم دينا حايك الحقيقى، هو "كوليت بوجرجس"، وهى من مواليد لبنان.درست الحقوق ولكنها لم تستكمل دراستها بها لاتجاهها للغناء مع شقيقها دانى والذي شجعها على الغناء وواكبها منذ خطوتها الأولى في عالم الفن وهي غالبا ما تلجأ إليه وتستشيره في مختلف الأمور الفنية التي تواجهها.

وغنت لفترة (ديو) معه، ثم قدمت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان (بشويات) ثم تلتها بأغنية خليجية بعنوان (أحبك) إلى أن أصدرت البومها الأول باسم (سحر الغرام) الذي يعتبر نقطة انطلاقها الحقيقية نحو الشهرة والنجومية.
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