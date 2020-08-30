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رياضة

بسبب كورونا.. أثينا تؤجل نهائي كأس اليونان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:26 م
اولمبياكوس اليوناني
اولمبياكوس اليوناني
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم ، تأجيل مباراة اولمبياكوس أمام منافسه ايك اثينا في نهائي بطولة كأس اليونان ، بسبب اكتشاف إصابات كورونا جديدة بين صفوف اللاعبين . 

وحسب ما نشرته صحيفة "NeosKosmos" اليونانية ، فإن ثلاثة لاعبين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا بين صفوف فريق اولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه المصري أحمد حسن كوكا . 

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن المصابين هم ماكسيماليانو لوفيرا وروبن سيميدو والحارس كونستاتنتنوس تزولكيس وتم عزلهم بعيدا عن الفريق ووفق البرتوكل الرسمي للعلاج من الفيروس  . 

في سياق آخر ، كانت رابطة الدورى اليوناني أعلنت فوز المصري احمد حسن كوكا بجائزة افضل لاعب في الجولة الاخيرة من منافسات الدورى المحلي.
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