بسبب كورونا.. أثينا تؤجل نهائي كأس اليونان

أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم ، تأجيل مباراة اولمبياكوس أمام منافسه ايك اثينا في نهائي بطولة كأس اليونان ، بسبب اكتشاف إصابات كورونا جديدة بين صفوف اللاعبين .





وحسب ما نشرته صحيفة "NeosKosmos" اليونانية ، فإن ثلاثة لاعبين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا بين صفوف فريق اولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه المصري أحمد حسن كوكا .





وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن المصابين هم ماكسيماليانو لوفيرا وروبن سيميدو والحارس كونستاتنتنوس تزولكيس وتم عزلهم بعيدا عن الفريق ووفق البرتوكل الرسمي للعلاج من الفيروس .



