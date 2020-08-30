تزيد على 3000 كيلومتر.. مؤسسة إيطالية: سواحل سلطنة عُمان مقاصد سياحية جذابة وساحرة

أكدت مؤسسة "تي جي توريزم" الإيطالية في تقرير لها أن سواحل سلطنة عُمان التي تزيد عن 3000 كيلومتر ويحيط بها بحر العرب والمحيط الهندي، تعتبر مقاصد سياحية جذابة وساحرة بما تحمله من مغامرات بحرية تلبي أحلام عشاق الرياضات المائية.





وعددت المؤسسة الإيطالية المقومات الطبيعية التي تتمتع بها سلطنة عُمان وجعلتها من أبرز الدول السياحية في الخليج، ومنها: ما تمتلكه من الاماكن الفريدة والموحية التي تزخر بها مثل: الخيران وجزيرة الفحل وجزر الديمانيات وجزيرة مصيرة.





كما أن مسقط تقع على امتداد ساحل رملي ويغمرها بحر هادئ وهي المكان المثالي للسباحة سواء للشخص بمفرده أو مع الأصدقاء، ومن أشهر الشواطئ هي القرم وتعتبر المكان المثالي للاسترخاء بعد يوم من مشاهدة المعالم السياحية أو القيام بجلسة التجديف وقوفًا، كما يعد شاطئ قنتب وهو بحيرة رملية صافية حيث يمكن للشخص الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس الرائع.





وتشكل قرية "السوادي" بولاية بركاء بمحافظة الباطنة جنوب وتبعد حوالي 25 كيلومترًا عن العاصمة مكانا تتميزًا وتشكل شواطئها الوردية بوفرة كبيرة من الأصداف ذات اللون الوردي الرائع الذي يضفي على الشاطئ لونًا رائعًا.





وأكدت المؤسسة الإيطالية أن من أفضل المواقع التي يمكن زيارتها محمية جزر الديمانيات الطبيعية وتقع شمال محافظة مسقط، حيث يمكن إجراء الرحلات الاستكشافية إلى الديمانيات مشيرة إلى انه يمكن ممارسة رياضة الغوص على مدار السنة: فكمية وتنوع الحيوانات والنباتات المحلية تخطف الأبصار حيث يوجد بها أكثر من 85 نوعًا من أنواع المرجان و 900 نوعًا من الأسماك وتتنوع من أسماك الشعاب المرجانية إلى أسماك السطح مثل أسماك القرش النمرية والباراكودا والسلاح.





كما يمكن ممارسة رياضة الغوص في بندر خيران والغوص في المياه الضحلة بالقرب من حطام سفينة المناصير وهي سفينة بطول 84 مترًا تشكل شعابا اصطناعية بارتفاع 30 مترا ويمكن اكتشاف ثعابين موراي العملاقة وأسراب النهاش وكذلك الدلافين والسلاحف كما يمكن القيام بالترحال إلى جزيرة الفحل المعروفة باسم جزيرة القرش نظرًا لوجود أنواع مختلفة من أسماك القرش.





واختتمت المؤسسة الإيطالية تقريرها بالتأكيد على أن السياحة في ولاية صور تعد تجربة ممتازة وتشتهر ببناء المراكب الشراعية أو المراكب النموذجية في السلطنة، كما تعد زيارة رأس الحد فرصه لا يمكن تفويتها وتقع في أقصى الطرف الشرقي للسلطنة وهي النقطة التي تلتقي فيها مياه خليج عمان مع مياه بحر العرب، حيث يشتهر الشاطئ في جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع شاطئ رأس الجنز القريب الذي يرحب كل عام بسلاحف البحر الخضراء.