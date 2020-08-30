خوفًا على الأطفال.. الصحة: إجراءات وقائية ضد كورونا بالحضانات.. نواب: لابد أن يكون لدينا آليات لضمان الالتزام بالضمانات.. ويجب مراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس ورقابة الأهالي على أبنائهم

أبو حامد: وزارة التضامن أعادت فتح الحضانات المشهود لها بالكفاءة

برلماني يطالب بوجود رقابة شديدة من وزارة التضامن على الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

برلمانى: إعادة فتح الحضانات مهم جدا فى ظل إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



أشاد عدد من النواب بـ إعلان وزارة الصحة عن إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا بالحضانات ، حيث أكدوا أن ا لتحدى الأكبر يتمثل فى ان يكون لدينا آليات لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم السماح لـ من الحضانات المشهود لها بالكفاءة ان يتم إعادة فتحها ، كما أشاروا إلى أنه لابد ألا يتواجد الأطفال فى مكان مزدحم حفاظا على صحتهم وفى حالة ظهور أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا لابد من التواصل مع أهاليهم.





فى البداية قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إن عودة الحضانات مرة أخرى بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا كان محل دراسة، خاصة وأن هناك حضانات كانت تقوم بإعادة تأهيل فى النطق للأطفال، وبالتالى حينما تم إغلاق هذه الحضانات حدث لهؤلاء الأطفال تراجعا شديدا فى النطق.





وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان ناقشت مع وزارة التضامن الإجراءات التى اتبعتها عدد من دول العالم لإعادة فتح الحضانات والتزمت بها، حيث كانت هناك لقاء بين وزارة التضامن وأصحاب الحضانات، وتم الاتفاق على ضمانات معينة لعدم التزاحم وأن يكون هناك تناوب للأطفال على الحضانات.





وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: الإجراءات الوقائية التى اتبعتها وزارة التضامن عند فتح الحضانات تتفق مع الإجراءات الدولية، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى ان يكون لدينا آليات لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم السماح لـ من الحضانات المشهود لها بالكفاءة أن يتم إعادة فتحها، كما ان الحضانات الغير مرخصة والتى يوجد بها كثافة وبعيدة عن رقابة الدولة لا يتم فتحها.





وقال النائب عصام القاضى وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن إعلان وزارة الصحة عن إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا بالحضانات أمر إيجابى جدا ويعكس خوف وزارة الصحة على الأطفال.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه كان لابد من عودة العمل بالحضانات نظرا لارتباط عدد من أمهات الأطفال بالعمل ، مما يرهق هؤلاء الأمهات فى تربية أبناءهم بعد غلق الحضانات.





وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن الإجراءات الإحترازية اللازمة من وزارة الصحة فى الحضانات كافية ، وتتطلب الالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعي بين الأطفال لمنع انتشار فيروس كورونا.





وطالب بضرورة وجود رقابة شديدة من وزارة التضامن الإجتماعى على الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية ، بالإضافة إلى ضرورة رقابة الأهالي على أبنائهم.





وقال النائب محمد الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إعادة فتح الحضانات مرة اخرى مهم جدا فى ظل إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": الأطفال بطبيعتهم يحبون التقارب من بعضهم البعض وبالتالى فلابد من إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة كورونا وبالتالى فلابد من ارتداء العاملين بالحضانات للكمامات لمنع نقل العدوى بفيروس كورونا إلى الأطفال.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه لابد ألا يتواجد الأطفال فى مكان مزدحم حفاظا على صحتهم وفى حالة ظهور أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا لابد من التواصل مع أهاليهم.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للعاملين في الحضانات، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأطفال.





أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات الوقائية كالتالي:-





- البقاء بالمنزل عند ظهور أعراض مرضية.





- الحرص على ارتداء الكمامات القماشية أو الجراحية، وضرورة السعال أو العطس في المرفق المثني أو في منديل ورقي.





- الحرص على تكرار غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أوتطهير الأيدي بالكحول.





- تنظيف وتطهير جميع الأسطح بشكل دائم ومتكرر.





- التهوية من خلال فتح الشبابيك أو استخدام مكيف الهواء إن وجد





- التأكد من رفع النفايات يوميا والتخلص منها بطريقة آمنة.