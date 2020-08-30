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تعليم

الثالثة على الجمهورية في الثانوي الصناعي لـ"صدى البلد": والدي سر تفوقي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:07 م
الطالبة آمال خالد
الطالبة آمال خالد وسط أسرتها
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محمد الطحاوي

صدى البلد أول من أبلغني بتفوقي وربنا كلل مجهودي بالتفوق والفضل كله يرجع بعد الله إلى والدي ووالدتي ومعلميّ في مدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بأولاد صقر، وكل من شجعني على التفوق وأشكر جميع العاملين بموقع صدي البلد.. بهذه الكلمات بدأت آمال خالد سليمان، الحاصلة على مجموع 688 وبنسبة نجاح 98.29 في الثانوية الصناعي حديثها لموقع "صدى البلد".

 

وذكرت الطالبة المتفوقة أن والدها يعمل كهربائيا ووالدتها ربة منزل ولديها شقيقتان وتتمنى الالتحاق بمعهد فني صحي، ومنه إلى كلية الهندسة، لكي تحقق حلم والديها بالإلتحاق بكلية الهندسة.


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وأضافت "هبة" أنها حرصت علي التفوق منذ الصغر ودائما ما كان والداها يقومان بتشجيعها علي التفوق فشقيقتها الكبري في كلية التمريض والصغري في الشهادة الإعدادية ودائما ما يعرف عنهم التفوق.

 

واستكملت الثالثة علي مستوي الجمهورية في الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، أن هذا العام كان مختلفا في الامتحانات والمذاكرة بسبب كورونا ولكن كان المعلمون والمعلمات يقومون بتشجيعي علي التفوق حتي تمكنت والحمد لله من ذلك.

 

كما توجهت "أمال" بالشكر إلى المعلم محمد عبد الحميد وجميع المعلمين والمعلمات بالمدرسة لدورهم البارز في تشجيعها علي التفوق وتحقيق مركز متقدم علي مستوى الجمهورية.

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